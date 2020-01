«Testing the Test: Feedback for Teachers» Δωρεάν διαδραστικό σεμινάριο από τον καταξιωμένο καθηγητή TESOL Nigel Downey

To Hellenic American College προσκαλεί φοιτητές αγγλικής φιλολογίας, καθηγητές αγγλικών και ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών στις 18 Ιανουαρίου σε ένα δίωρο διαδραστικό σεμινάριο για να γνωρίσουν τα μυστικά του language testing με εισηγητή τον Nigel Downey, Director of the Office for Language Assessment του Hellenic American University, εκπαιδευτή εκπαιδευτών και testing professional ο οποίος εργάζεται ως καθηγητής TESOL για πάνω από 30 χρόνια.

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας γλωσσών, τόσο μέσω τεστ στην τάξη όσο και μέσω τυποποιημένων εξετάσεων. Το σεμινάριο ξεκινά με την παρουσίαση αρχών και εννοιών για τον ορθό σχεδιασμό και βαθμολόγηση των large-scale εξετάσεων.

Ακολούθως, θα συζητηθεί πώς αναλύονται οι απαντήσεις των υποψηφίων στα τεστ πολλαπλών επιλογών, χρησιμοποιώντας λεπτομερή παραδείγματα. Τέλος, το σεμινάριο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναλύουν γρήγορα τα δεδομένα από τα τεστ των μαθητών στην τάξη, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις επιδόσεις τους.

Θεματολογία σεμιναρίου

Εισαγωγή: Τι είναι testing;

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Δημιουργία τεστ

Εισαγωγή στην Κλασική Θεωρία Τεστ

Ανάλυση των δεδομένων από τα τεστ των μαθητών στην τάξη

Το σεμινάριο διοργανώνεται από το Τμήμα Arts and Sciences του Hellenic American College/Hellenic American University.

Δηλώστε συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προεγγραφών της ΕventBrite και εξασφαλίστε έγκαιρα τη θέση σας.

Πληροφορίες

Χώρος διεξαγωγής: Hellenic American College, Μασσαλίας 22, Αθήνα - Συνεδριακός χώρος 6ου ορόφου

Ημερομηνία: Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Ώρα έναρξης: 10:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Γλώσσα: Αγγλικά

Κράτηση θέσεων: Ναι

Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν

Βεβαίωση παρακολούθησης: Ναι