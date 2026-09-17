Με επίκεντρο τα παιδιά, την εκπαίδευση και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών, το Κέντρο Μελέτης Happy Study έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την καθημερινή σχολική μελέτη με εκπαιδευτικές, δημιουργικές και υποστηρικτικές δράσεις. Υπεύθυνη Σπουδών και Διευθύντρια του Κέντρου είναι η Ελίνα Τζίβα-Μουστάκη.

Το Happy Study παρέχει καθημερινό πρόγραμμα Σχολικής Μελέτης για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, με συνεργάτες που διαθέτουν παιδαγωγική κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία, αλλά και αγάπη για την εργασία τους και το παιδί.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται κοινωνικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ στις υπηρεσίες του Κέντρου περιλαμβάνονται η Λογοθεραπεία και η Εργοθεραπεία, η προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε Πρότυπα, Μουσικά και Ωνάσεια Γυμνάσια, καθώς και η Συμβουλευτική Γονέων.

Στο Happy Study πραγματοποιείται επίσης Summer Camp, μέσα από το οποίο οι μικροί φίλοι του Κέντρου συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδυάζουν το παιχνίδι με τη δημιουργικότητα. Μουσική, χορός, θέατρο, παιχνίδι, αθλοπαιδιές και ζωγραφική συνθέτουν ένα πρόγραμμα που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές μορφές έκφρασης. Με την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών, αναπτύσσουν τη φαντασία τους, ανακαλύπτουν το προσωπικό τους δημιουργικό ταλέντο και ενισχύουν την προσωπικότητά τους με θετικά συναισθήματα.

Το Κέντρο Μελέτης Happy Study βρίσκεται στην οδό Καλυψούς 110-114, στην Καλλιθέα, απέναντι από το 5ο Δημοτικό Σχολείο, τηλ: 2114171480. Μάθετε περισσότερα

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Καθημερινή σχολική μελέτη

Ένας από τους βασικούς άξονες λειτουργίας του Happy Study είναι η καθημερινή Σχολική Μελέτη για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, με πλήρη και εξατομικευμένη υποστήριξη σε ολιγομελή τμήματα.

Το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό, μέσα σε ένα φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, αναλαμβάνει τη μελέτη των παιδιών σε καθημερινή βάση, με στόχο να επιστρέφουν στο σπίτι καλά διαβασμένα και προετοιμασμένα για την επόμενη ημέρα στο σχολείο.

Λογοθεραπεία & Εργοθεραπεία

Στο Happy Study παρέχονται ακόμη εξειδικευμένες υπηρεσίες Λογοθεραπείας, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων θεραπευτικών υπηρεσιών και με σεβασμό στις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού. Οι συνεδρίες είναι ατομικές, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στα σημαντικότερα οφέλη της Λογοθεραπείας συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, η βελτίωση της ποιότητας της φωνής και η καλύτερη ποιότητα ζωής.

Επίσης παρέχονται υπηρεσίες Εργοθεραπείας, οι οποίες με την έγκαιρη παρέμβαση συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη δυσκολιών που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σχολική πορεία και τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Παράλληλα, η στενή συνεργασία του εργοθεραπευτή με την οικογένεια και, όπου χρειάζεται, με το σχολείο εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη.

Προετοιμασία για Πρότυπα, Μουσικά και Ωνάσεια Γυμνάσια

Στο πρόγραμμα του Κέντρου περιλαμβάνεται και η προετοιμασία μαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε Πρότυπα, Μουσικά και Ωνάσεια Γυμνάσια.

Με οργανωμένο πρόγραμμα, έμπειρους εκπαιδευτικούς και εξατομικευμένη καθοδήγηση, οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις, ενισχύοντας τις γνώσεις, την κριτική σκέψη και την αυτοπεποίθησή τους, με τη σωστή προετοιμασία να αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη πορεία.

«Κύκλοι Γονέων» και Συμβουλευτική Γονέων

Ιδιαίτερο μέρος των δράσεων του Happy Study αποτελεί και η Συμβουλευτική Γονέων. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους ψυχολόγους, το Κέντρο διοργανώνει διά ζώσης σεμινάρια που επικεντρώνονται σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Πραγματοποίηση ημερίδας με καθηγητές και τη δημοσιογράφο Ειρήνη Νικολοπούλου

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μέσα από τη δράση «Κύκλοι Γονέων» και έχουν στόχο να υποστηρίξουν τους γονείς στον δύσκολο ρόλο τους, βοηθώντας τους να διαχειρίζονται καλύτερα ζητήματα της καθημερινότητάς τους που σχετίζονται τόσο με τον γονεϊκό τους ρόλο όσο και με το ίδιο το παιδί και την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάζονται και επεξηγούνται αναλυτικά ειδικά θέματα που αφορούν παιδιά και εφήβους σε ατομικό, οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Summer Camp από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Αυγούστου

Το Summer Camp του Happy Study πραγματοποιείται από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Αυγούστου και δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής, της ζωγραφικής, του θεάτρου, της μουσικής και πολλών ακόμη δραστηριοτήτων.

Στη διάρκειά του, τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους μέσα από παιχνίδια, δημιουργικές ασκήσεις και ομαδικές δραστηριότητες.