Η κα Χριστίνα Αντωνίου, Vice Chair & Managing Director της Daikin Hellas, συμμετείχε στο πάνελ συζήτησης με τίτλο «Το Μέλλον της Εργασίας και η Αξία της Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του University of London in Greece Launch Event, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Athens International College και το IMS College.

Η εκδήλωση ανέδειξε τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται σήμερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, εστιάζοντας στο πώς επαναπροσδιορίζονται οι δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά και το mindset που χρειάζονται οι νέοι επαγγελματίες για να εξελιχθούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Γιάννης Καλογεράκης, ενώ στο πάνελ συμμετείχαν επίσης διακεκριμένοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας:

Έλια Λιατάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος IKON, Όμιλος BBDO

Άννα Καλαθάκη, Πρόεδρος Navios Maritime Partners L.P.

Βιβή Κολιοπούλου, Πρόεδρος WISTA Hellas, Insurance Manager at the Angelicoussis Group

Εκπρόσωπος με εξειδίκευση στο Ναυτιλιακό Δίκαιο

Παναγιώτης Αλεξάκης, Καθηγητής Οικονομικών, Πρώην Πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κατά την τοποθέτησή της, η κα Αντωνίου ανέδειξε ότι οι οργανισμοί σήμερα δεν αναζητούν απλώς γνώση, αλλά την ικανότητα των νέων ανθρώπων να μετατρέπουν τη γνώση σε απτό αποτέλεσμα και επιχειρηματική αξία.

Ειδικότερα, τόνισε ότι οι νέοι επαγγελματίες που ξεχωρίζουν είναι εκείνοι που επιδεικνύουν:

αίσθημα ευθύνης και ownership,

κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

συνέπεια και πειθαρχία στην απόδοση,

προσαρμοστικότητα και διαρκή διάθεση για μάθηση,

ικανότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επαγγελματική εξέλιξη δεν εξαρτάται μόνο από τις γνώσεις ή το αρχικό δυναμικό ενός υποψηφίου, αλλά από την ικανότητά του να χτίζει εμπιστοσύνη, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αποδίδει με συνέπεια σε βάθος χρόνου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον συνδυασμό τεχνικών και ανθρωποκεντρικών δεξιοτήτων, επισημαίνοντας ότι το μέλλον ανήκει σε όσους μπορούν να συνδυάσουν ψηφιακή κατανόηση, κριτική σκέψη, συνεργασία και υπευθυνότητα.

Κλείνοντας, η κα Αντωνίου απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα προς τους νέους που ξεκινούν σήμερα την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία:

«Η γνώση μπορεί να σας ανοίξει την πρώτη πόρτα. Η αξία που δημιουργείτε, ο χαρακτήρας που δείχνετε και η συνέπεια με την οποία προχωράτε θα αποφασίσουν πόσο μακριά θα φτάσετε.»