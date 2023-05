Για μία ακόμη χρονιά, η ERGO Ασφαλιστική, με στόχο τη στήριξη των νέων επαγγελματιών και την ανάπτυξή τους στον επιχειρηματικό στίβο, συμμετείχε ως Αργυρός Χορηγός στο «13ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας», τη μεγαλύτερη συνάντηση Φοιτητών, Αποφοίτων και Νέων Επαγγελματιών με τον κόσμο των Επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 7 και 8 Απριλίου 2023.

Η ERGO συμμετείχε δυναμικά στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο πλήθος υποψηφίων να συζητήσουν με στελέχη της εταιρείας και μέλη της ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού, να λάβουν συμβουλές για την εξέλιξη της καριέρας τους και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην ERGO.

Δυναμική ήταν και η συμμετοχή στο πρόγραμμα του Πανοράματος με τις ομιλίες Meet The Executive, με θέμα «Γνωρίστε τι κάνει καθημερινά ο On Premises Technologies Team Leader και ο Cloud and DevOps Team Leader στην ERGO», με τους Σωτήρη Σούρλα και Βασίλη Κουκουλάρη.

O κ. Σωτήρης Σούρλας, On Premises Technologies Team Leader της ERGO, ανέφερε «μέσα από την παρουσίασή μας στο Πανόραμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, αναδείξαμε στους νέους ανθρώπους τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στον χώρο της πληροφορικής. Κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας και να στηρίζουμε τους νέους που εισέρχονται στον κλάδο μας ώστε να ακολουθήσουν τα όνειρα τους. Ελπίζω να κατάφερα να μεταδώσω την αγάπη μου για την τεχνολογία, τη σημασία της διαρκούς μάθησης και εξέλιξης, καθώς και την πίστη μου στη δύναμη της ομαδικής εργασίας σε αυτούς τους νέους ανθρώπους».

Ο κ. Βασίλης Κουκουλάρης, Cloud και DevOps Team Leader της ERGO από την πλευρά του σημείωσε «είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετείχαμε σε μια τέτοια διοργάνωση γιατί μας έφερε σε επαφή με νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τομέα της πληροφορικής, και μας έδωσε την ευκαιρία να τους ενημερώσουμε για τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν ή να αναπτύξουν για να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες στο χώρο. Το όφελος φυσικά ήταν αμοιβαίο καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία καταφέραμε να ανακαλύψουμε απορίες και προβληματισμούς τους που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τον χώρο ακόμα πιο θελκτικό για τις επόμενες γενιές».

Ο κ. Διονύσης Μασταύραλης, Διευθυντής Υποδομών και Εξυπηρέτησης Χρηστών Συστημάτων Πληροφορικής της ERGO συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Περιζήτητες ειδικότητες στην πληροφορική», μεταφέροντας τις δικές του εμπειρίες και γνώσεις, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «το Πανόραμα επιχειρηματικότητας, μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω αυτό που με χαροποιεί πιο πολύ, να μεταφέρω τις εμπειρίες και τις γνώσεις μου σε νέους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα το ταξίδι της ζωής τους στην μεγάλη οικογένεια της πληροφορικής, προκειμένου να μπορέσουν μέσα από πραγματικά παραδείγματα και εμπειρίες επαγγελματιών, να καταλάβουν ποιες είναι οι περιζήτητες ειδικότητες στην πληροφορική αυτή την στιγμή, αλλά και πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν αυτές στο μέλλον».

Η συμμετοχή στο «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας» αποτελεί μία σταθερή δέσμευση για την ERGO Ασφαλιστική, η οποία συμβαδίζει με τις αρχές και τις αξίες της για Βιώσιμη Ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στην πανεπιστημιακή και την επαγγελματική πορεία των νέων και ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα του ασφαλιστικού κλάδου ως εργοδότη επιλογής.