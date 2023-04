Ο βρετανικός κολοσσός JD Sports Fashion Plc., στον οποίο έχουν ενταχθεί τα Cosmos Sport από το 2021, ορόσημο σε ό,τι αφορά Premium Sports & Street Fashion, αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του και στον εμβληματικό Πύργο του Πειραιά!

Απαριθμώντας πάνω από 3.400 καταστήματα παγκοσμίως σε 32 χώρες, τα καταστήματα JD Sports αποτελούν κορυφαίο προορισμό για όλες τις νέες Street Fashion συλλογές sneakers και sportswear.

Το Σεπτέμβριο του 2022, άνοιξε το πρώτο JD κατάστημα στην Ελλάδα, αλλά πέρα από την Ελλάδα η επιτυχημένη πορεία συνεχίζεται και στην Κύπρο. Μέσα στο επεκτατικό πλάνο ανάπτυξης της JD Sports Fashion Plc. είναι και το άνοιγμα καταστήματος πάνω από 1000τ.μ. στον πρώτο πράσινο Πύργο της χώρας, που βρίσκεται στην αφετηρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας και ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό στα τέλη του 2023.

Όλοι οι λάτρεις του street fashion θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στο νέο, εντυπωσιακό JD Sports κατάστημα μια αναβαθμισμένη καταναλωτική εμπειρία με μοναδικά brands όπως Hoodrich, McKenzie, Supply & Demand, καθώς και με exclusive προϊόντα από τα πιο iconic brands, όπως Nike, adidas, Jordan, Converse, Puma, Vans, New Balance, Reebok, Fila, Under Armour, The North Face, Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren και πολλά άλλα.

Όλα τα latest streetwear trends βρίσκονται πάντα διαθέσιμα και στο jdsports.gr, για 24/7 online αγορές.