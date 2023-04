Ο θυμόσοφος λαός λέει πως το ιδανικό είναι να μπορείς να κάνεις Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό. Επειδή όμως προφανώς και δεν κατάγονται όλοι από χωριό, υπάρχουν αρκετοί που θα επιχειρήσουν και φέτος να εκδράμουν αυθημερόν οικογενειακώς, σε κάποιον από τους δεκάδες κοντινούς προορισμούς εντός ή εκτός της Αττικής, με το αυτοκίνητό τους. Αυτές οι μέρες άλλωστε ενδείκνυνται για μικρές οδικές εξορμήσεις.

Το ζεύγος Αποστόλου αποτελεί μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση. Στη θέση τους θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλη οικογένεια. Έχουν δύο μικρά παιδιά, ζουν στην Καλλιθέα και κανονίζουν αυτές τις ημέρες με ένα ακόμη φιλικό ζευγάρι, να ταξιδέψουν το Μεγάλο Σάββατο μέχρι το Ναύπλιο. Να ξυπνήσουν νωρίς το πρωί, να βάλουν σε μια τσάντα τα απαραίτητα και να ξεκινήσουν για τη γραφική παραθαλάσσια πόλη της Αργολίδας και να επιστρέψουν αργά το απόγευμα στο σπίτι τους. Ταυτιζόμαστε μαζί τους και ακολουθούμε το πρόγραμμά τους…

Εκδρομή στο Ναύπλιο το Μεγάλο Σάββατο

Η απόσταση είναι μόλις 145 χιλιόμετρα και τη διανύεις σε περίπου δύο ώρες.

Η οικογένεια Αποστόλου με το φιλικό τους ζευγάρι προγραμματίζουν να ξεκινήσουν γύρω στις 8:00 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Από την Καλλιθέα θα βγουν στην εθνική οδό Αθηνών – Πατρών, στο ύψος της Κορίνθου θα στρίψουν αριστερά προς Τρίπολη και κινούμενοι πλέον στην εθνική οδό Κορίνθου Τριπόλεως (Α7), θα βγουν στην πρώτη έξοδο μετά τα διόδια Σπαθοβουνίου και κατόπιν θα ακολουθήσουν τις ταμπέλες για Ναύπλιο.

Το κόστος των τριών διοδίων (Ελευσίνας, Ισθμού και Σπαθοβουνίου) ανέρχεται στα 6,45 ευρώ, ενώ αυτό των καυσίμων, με τη μέση τιμή για τη βενζίνη των 100 οκτανίων να κυμαίνεται στο 1,95 ευρώ/λίτρο και με δεδομένο ότι ένα τυπικό αυτοκίνητο καίει εκτός πόλης 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, θα μας κοστίσει 19,10 ευρώ. Άρα διόδια και καύσιμα οριακά ξεπερνάνε τα 25 ευρώ (και βέβαια άλλα τόσα θα χρειαστούν για την επιστροφή).

Το πού θα βάλεις βενζίνη, δεν θα πρέπει να σε απασχολεί καθώς μπορείς να γεμίσεις το ρεζερβουάρ είτε στην Αθήνα, είτε στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, είτε όταν φθάσεις στην πόλη του Ναυπλίου, ώστε να έχεις τα απαιτούμενα καύσιμα για την επιστροφή.

Μέσα σε λίγες ώρες παραμονής στο Ναύπλιο, μπορείς να κάνεις αρκετά πράγματα. Καταρχάς να απολαύσεις τον ζεστό ή κρύο καφέ σου στην παραλία ή στα μαγαζιά που βρίσκονται στην ιστορική πλατεία Συντάγματος. Ακολούθως να περιηγηθείς στα γραφικά σοκάκια και γιατί όχι, να ανέβεις μέχρι το Παλαμήδι, όπου η θέα από ψηλά είναι καταπληκτική. Το μεσημέρι μπορείς να καθίσεις για φαγητό σε ένα από τα δεκάδες ταβερνάκια και να απολαύσεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου, ακόμη κι αν νηστεύεις.

Ακολούθως μια όμορφη διαδρομή με τα πόδια είναι ο γύρος της Αρβανιτιάς, περατζάδα δηλαδή στο πλακόστρωτο δίπλα στη θάλασσα, όπου σου δίνεται να δεις την πιο γαλήνια όψη του Ναυπλίου. Και μόλις δύσει ο ήλιος επιστρέφεις στην Αθήνα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα έχει βγάλει και το ζεύγος Αποστόλου με το φιλικό τους ζευγάρι και τα παιδιά τους, καθώς θέλουν να κάνουν Ανάσταση στη γειτονιά τους, κοντά στο σπίτι τους, στην πρωτεύουσα.

Εξόρμηση μέχρι το Σούνιο τη Δευτέρα του Πάσχα

Η Κυριακή του Πάσχα στην Αθήνα έχει ένα διαφορετικό χρώμα. Θυμίζει ένα… μεγάλο χωριό. Υπάρχουν γειτονιές που ψήνουν ακόμη τον οβελία στους δρόμους ή τις ταράτσες, ενώ οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, κάτι που σημαίνει ότι μπορείς να πας όπου θέλεις μέσα σε ελάχιστα λεπτά με το αυτοκίνητό σου. Η οικογένεια Αποστόλου θα επιλέξει να περάσει την ημέρα με συγγενείς και φίλους, όπως αρμόζει και για τη Δευτέρα του Πάσχα που επίσης είναι αργία, σκέφτεται να προγραμματίσει μια ακόμη ημερήσια εξόρμηση, αυτή τη φορά εντός Αττικής.

Μια μίνι εκδρομή μέχρι το Σούνιο φαντάζει ιδανική. Η απόσταση είναι μόλις 60 χιλιόμετρα, κάτι που σημαίνει πως μπορείς να φτάσεις στον ναό του Ποσειδώνα μέσα σε μια ώρα. Αν βέβαια δεν κάνεις στάσεις, καθώς υπάρχουν αρκετά μέρη που θα σε δελεάσουν να σταματήσεις για ν' απολαύσεις το τοπίο στο παραλιακό μέτωτο.

Περισσότερα χιλιόμετρα

Με τα καύσιμα Diesel και Unleaded Crystal Next καλύπτονται οι ουσιαστικές ανάγκες των οδηγών. Μπορούμε να διανύσουμε πολλά περισσότερα χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε διπλή οικονομία και ακόμα μικρότερη επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Και τα δύο καύσιμα έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σε εργαστηριακές και σε πραγματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των οποίων διανύθηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα με διαφορετικούς τύπους οχημάτων, με τα αποτελέσματα να ξεπερνούν κάθε προσδοκία, ενώ είναι ειδικά μελετημένα έτσι ώστε να είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Μάλιστα το Diesel Crystal Next προσφέρει οικονομία, με εξοικονόμηση καυσίμου έως 10%*, και η Unleaded Crystal Next έως 8%**, με αποτέλεσμα να μπορούμε να κάνουμε πολλά παραπάνω δωρεάν χιλιόμετρα, από το πρώτο κιόλας γέμισμα. Προστατεύουν τον κινητήρα του οχήματός μας, μειώνοντας έτσι τα κόστη συντήρησης, δρώντας ταυτόχρονα κατά των προβλημάτων που δημιουργεί η βακτηριακή μόλυνση. Επίσης, διαλέγοντας την Unleaded Crystal Next, οι οδηγοί ενισχύουν την προστασία του κινητήρα τους και έχουν ισχυρή αντιρρυπαντική δράση έως 93% καλύτερη από την απλή βενζίνη.

Διασχίζοντας το παραλιακό μέτωπο με κατεύθυνση το Σούνιο μπορείς να κάνεις στάση στις αμέτρητες καφετέριες που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα από τον Άλιμο και τη Γλυφάδα, μέχρι τη Βουλιαγμένη και το Λαγονήσι. Φθάνοντας στο Σούνιο και με την προϋπόθεση ότι ο καιρός προσφέρεται, μπορείς να σταματήσεις για ένα μπάνιο στην παραλία Σκαλάκια, στον οικισμό Αλιέα του δήμου Κρωπίας. Θα την βρεις στο 35ο χιλιόμετρο της παραλιακής οδού Αθηνών – Σουνίου και αποτελεί το παραθαλάσσιο κομμάτι του δήμου. Για πολλούς είναι μια από τις ωραιότερες παραλίες της Αττικής. Αξίζει επίσης να περάσεις από τον εθνικό δρυμό που ιδρύθηκε το 1971 και είναι ο μικρότερος της Ελλάδας και συνάμα άγνωστος στο ευρύ κοινό. Φτάνοντας εκεί έχεις πολλές επιλογές. Μπορείς να περπατήσεις, να δεις στοές μεταλλείων του περασμένου αιώνα ή να κάνεις πικ νικ εάν έχεις οργανωθεί σωστά και δεν θες να πας σε κάποιο από τα ταβερνάκια της περιοχής. Στον δρυμό υπάρχει επίσης και το λεγόμενο Χάος, ένας μεγάλος κρατήρας σε σχήμα καρδιάς.

Την επίσκεψη στον ναό του Ποσειδώνα την αφήσαμε για το τέλος γιατί η ιδανικότερη ώρα να τον θαυμάσεις είναι κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος που ο ήλιος «χάνεται» στη θάλασσα. Στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν επίσης τα απομεινάρια του ναού της Αθηνάς Σουνιάδος, του φρουρίου που υπήρχε στο σημείο αυτό και των τειχών. Το τοπίο είναι μαγευτικό και ιδανικό για να κλείσει ένα όμορφο τριήμερο τις ημέρες του Πάσχα.

Καλές διαδρομές!

