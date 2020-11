Η 1664 Blanc επίσημος χορηγός στην 27η AXDW, για 3η συνεχή σεζόν

Η διάσημη μπίρα 1664 Blanc, αποτελεί για 3η συνεχή σεζόν τον επίσημο χορηγό στο 27ο Athens Χclusive Designers Week, υποστηρίζοντας νέους ταλαντούχους σχεδιαστές μέσω των βραβείων New Designers Awards by 1664 Blanc.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Εβδομάδα Μόδας μεταμορφώθηκε σε ένα digital fashion show, προσκαλώντας το κοινό, fashionistas και λάτρεις της μόδας να παρακολουθήσουν διαδικτυακά fashion catwalks καθώς και backstage στιγμές, μέσα από 7 ειδικά διαμορφωμένα επεισόδια, προβάλλοντας αποκλειστικά τις δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών.

Το 3ο επεισόδιο της digital Εβδομάδας Μόδας είναι αφιερωμένο στους νέους δημιουργούς και τον θεσμό των New Designers Awards από την γαλλική μπίρα, 1664 Blanc, με έξι ανερχόμενα ταλέντα να διαγωνίζονται για σημαντικά βραβεία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των κριτών καθώς και τα 3 βραβεία: Best New Designer, Best Trendsetter και Best Catwalk.

Είναι σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία στους νέους να μας παρουσιάσουν την τέχνη τους, την οπτική τους και την ελπίδα τους μέσα από τις δημιουργίες τους. Με περηφάνια και συγκίνηση, η 1664 Blanc έχει γίνει αρωγός αυτής της παρουσίασης και υποστήριξε για ακόμη μία σεζόν τον θεσμό, προσκαλώντας τους νέους σχεδιαστές να σχεδιάσουν μια δημιουργία εμπνευσμένη από το Φεστιβάλ των Καννών, παρουσιάζοντας στο κοινό το δικό τους όραμα για τέχνη και δημιουργία.

Φέτος, στα ψηφιακά New Designers Awards by 1664 Blanc, τα ανερχόμενα ταλέντα προσδίδουν μία σύγχρονη πινελιά στον κόσμο της ελληνικής μόδας δίνοντας στο κοινό νέες ιδέες, έμπνευση και συγκίνηση για ένα μέλλον που θα γράψει τη δική του ιστορία. Άλλωστε, η 1664 Blanc, έχει αποδείξει έμπρακτα τα τελευταία χρόνια, τη σημασία του να βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς και να παρουσιάζει τους σχεδιαστές του αύριο.

Παρακολουθήσετε εδώ το επεισόδιο των New Designers Awards by 1664 Blanc καθώς και όλα τα catwalks στη digital edition της 27ης AXDW που θα προβάλλεται από Τετάρτη 18/11 στις 18:00 μέχρι και 22 Νοεμβρίου, κι απολαύστε την απόλυτη εμπειρία της μόδας, στο δικό σας κόκκινο χαλί, παρέα με τη Γαλλίδα star, την 1664 Blanc!

1664 Blanc. Taste the French way of life!