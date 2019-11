Νέα πρόκληση από την Τουρκία με NAVTEX νότια της Ρόδου

Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας, λίγο μετά την αντίδραση της Ελλάδας στη συμφωνία με τη Λιβύη.

Συγκεκριμένα, η Άγκυρα απάντησε με NAVTEX, προχωρώντας σε δέσμευση περιοχής νότια της Ρόδου κι ανατολικά της Καρπάθου για άσκηση στις 2 Δεκεμβρίου, η οποία θα κρατήσει 4 ώρες.

TURNHOS N/W : 1425/19

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY EXERCISES, ON 02 DEC 19 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N - 027 40.00 E

35 00.00 N - 027 15.00 E

34 40.00 N - 028 00.00 E

35 20.00 N - 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.