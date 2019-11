Η 1664 Blanc επίσημος χορηγός στο 26ο AXDW, για δεύτερη συνεχή σεζόν

Τα New Designers Awards by 1664 Blanc πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, για 2η συνεχόμενη σεζόν, στο πλαίσιο του 26ου Athens Xclusive Designers Week, στο Ζάππειο Μέγαρο. Η 1664 Blanc, η Γαλλίδα Σταρ με την ξεχωριστή φρουτώδη γεύση, σαγήνευσε τα πλήθη και έβαλε τη δική της υπογραφή για ακόμη μία φορά στο θεσμό της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας. Λάτρεις της μόδας τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και απόλαυσαν τα εντυπωσιακά fashion shows.

Τα New Designers Awards by 1664 Blanc, στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια των ανερχόμενων σχεδιαστών. Φέτος, οι 12 συμμετέχοντες άντλησαν έμπνευση από ένα «Ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα» και, μέσα από τις ευφάνταστες δημιουργίες τους, μας μετέφεραν σε ένα φινετσάτο σκηνικό.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο επιβλητικό Περιστύλιο του Ζαππείου. Μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν η Ελένη Ύψου με το brand IP Suit, που έλαβε το Best New Designer Award, ο Yiorgos Michoudis, νικητής του Best Trendsetter Award και η Manto Mastrokalou, η οποία διακρίθηκε με το Best Catwalk Award.

1664 Blanc. Taste the French way of life!