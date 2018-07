Zagori Mountain Running, μετράμε αντίστροφα για την εκκίνηση του μεγαλύτερου αγώνα ορεινού τρεξίματος της Ελλάδας

Με μια σημαντική αύξηση συμμετοχών ήδη κατά 7% από τις προηγούμενες χρονιές, η 8η συνεχόμενη διοργάνωση του μεγαλύτερου ορεινού αγώνα τρεξίματος στην Ελλάδα, το Zagori Mountain Running, είναι έτοιμη να υποδεχτεί πάνω από 2.300 σημαντικούς Έλληνες και ξένους αθλητές, μέσα στο πανέμορφο τοπίο του Ζαγορίου, καθώς και να γιορτάσει την φετινή χρονιά της διοργάνωσης με πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων και δράσεις έμπρακτης προσφοράς για το περιβάλλον και την κοινωνία με χιλιάδες ακόμα επισκέπτες και συμμετέχοντες.

Το Zagori Mountain Running έχει πλέον εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, της φύσης και της παρέας! Εκτός από τους αθλητές υψηλών επιδόσεων οι οποίοι τρέχουν σε ένα μοναδικό ορεινό τερέν, βάζοντας ο καθένας τους προσωπικούς του στόχους, ο αγώνας αυτός απευθύνεται και σε έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων που τρέχουν για να διασκεδάσουν και να θαυμάσουν κάθε σημείο της διαδρομής, διατηρώντας πάντα έναν ευαίσθητο περιβαλλοντικό χαρακτήρα.

Στις 20 με 22 Ιουλίου ο μοναδικός τόπος του Ζαγορίου θα υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους αθλητές, έτοιμος να τους χαρίσει μια αξέχαστη αθλητική εμπειρία μέσα από τους διαφορετικούς αγώνες της διοργάνωσης. Ανάμεσα στις καθιερωμένες διαδρομές των μοναδικών αγώνων του Zagori Mountain Running, TeRa 80 km, Marathon+ 44 km, HalfMarathon 21 km και EntryRace 10 km, ξεχωρίζει και ο παιδικός αγώνας ΖΑΓΟΡΑΚΙ, στον οποίο μπορεί να συμμετέχει όλη η οικογένεια με ως έπαθλο τα χαμόγελα και την χαρούμενη διάθεση!

Σημαντικές συμμετοχές ξένων αθλητών

Ο αριθμός των αθλητών που θα λάβουν μέρος στην 8η διοργάνωση του Zagori Mountain Running ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Μεταξύ άλλων στην εκκίνηση θα βρίσκονται πολλοί διακεκριμένοι και παγκοσμίου φήμης αθλητές, οι οποίοι αναγνωρίζουν την μοναδικότητα της ομορφιάς της άγριας φύσης του Ζαγορίου και με την συμμετοχή τους επικυρώνουν την αναγνωσιμότητά και σημαντικότητα του ορεινού αυτού αγώνα, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Γάλλο Gregory Vollet που θα αγωνιστεί στον Marathon +44km, τον Ισπανό Mario Olmedo Sancha που θα αγωνιστεί στον TeRA 80km έχοντας ήδη σημαντικές διακρίσεις στο βιογραφικό του, όπως η κατάκτηση της 3ης θέσης στο πρωτάθλημα Ισπανίας και στο Αbutres Trail World Champion ship στην Πορτογαλία, τον Καταλανό Jesed Hernandez Gispert που θα αγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στον TeRA 80km και τέλος, τον Ισπανό αθλητή και παρουσιαστή αγώνων ορεινού τρεξίματος Jose Antonio DePablo γνωστό ως Depa, που θα αγωνιστεί στον Marathon +44km.

Δυνατές παρουσίες Ελλήνων αθλητών

Το Zagori Mountain Running είναι η διοργάνωση που αγκαλιάστηκε από το σύνολο της ορεινής δρομικής κοινότητας της Ελλάδος, με σπουδαίους αθλητές να συμμετέχουν κάθε χρόνο τόσο στον TeRA 80km όσο και στον Marathon+44km. Στην εκκίνηση θα δούμε τον περυσινό νικητή και κάτοχο του ρεκόρ διαδρομής TeRA 80km, Δημήτρη Θεοδωρακάκο, τον Δημήτρη Σελέτη και τον Βαγγέλη Νούλα, οι οποίοι μετά από τις επιτυχίες στους στον Marathon+44km την προηγούμενη χρονιά, φέτος θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στα μονοπάτια του απαιτητικού αγώνα 80km.Στον ίδιο αγώνα θα τρέξουν ακόμη, ο Κοσμάς Πλακετάς, ο Slawomir Matras, ο Γιάννης Κουρκουρίκης, ο Φάνης Αρκουμάνης και o Κων/νος Γιαννόπουλος . Ο TeRA είναι ένας αγώνας πρόκληση και για τις γυναίκες αθλήτριες.Στην εκκίνηση λοιπόν θα βρίσκονται μεταξύ άλλων, η Katerina Cekoska, η Βασιλική Φαλάρα αλλά και η πολλά υποσχόμενη Ανδριάνα Βασιλάτου!

Πολύ δυνατός θα είναι και ο Marathon+ 44km στον οποίο θα τρέξουν μεταξύ άλλων: ο Αλέξανδρος Φωτιάδης, ο Σταύρος Μπαλιώτης, ο Στέλιος Πετρούτσος, αλλά και ο ταχύτατα ανερχόμενος στην κατηγορία εφήβων, Απόστολος Τζουμάκας.

Καινοτομίες στην Αθλητική Υποστήριξη

To 8o Zagori Mountain Running, επιστρέφει ανανεωμένο με την οργανωτική επιτροπή να φροντίζει κάθε λεπτομέρεια, ώστε όλοι οι αθλητές να χαρούν κάθε στιγμή του αγώνα τους! Για πρώτη χρονιά οι συμμετέχοντες στον TeRA 80km και Marathon+44km θα έχουν extra βοήθεια για να διαχειριστούν καλύτερα τις δυνάμεις τους σε κάθε κομμάτι της διαδρομής. Στο πακέτο συμμετοχής που θα παραλάβουν θα υπάρχει κι ένα προσωρινό τατουάζ με τον χάρτη του αγώνα και χρήσιμες πληροφορίες όπως: χιλιομετρικές αποστάσεις, υψομετρική, πρώτες βοήθειες, σταθμούς υδροδοσίας/ τροφοδοσίας και χρονικά σημεία αποκλεισμού.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Το πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων που θα συνοδεύουν τους αγώνες της διοργάνωσης θα ολοκληρώσουν την απόλυτη ορεινή αθλητική εμπειρία του Zagori Mountain Running, διασκεδάζοντας και ψυχαγωγώντας τους αθλητές, τους εθελοντές, τους διοργανωτές και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Μια μοναδική πίστα αναρρίχησης, το ZAGORI CLIMBING ACADEMY by THE NORTH FACE θα βρίσκεται στο Γυμνάσιο Τσεπέλοβου την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Ιουλίου, για να συστήσει σε παιδιά και ενήλικες το πολύ όμορφο άθλημα της αναρρίχησης.

Με σύνθημα Respect the Mountain η διοργάνωση σε συνεργασία με τον Μεγάλο Χορηγό, το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, προγραμματίζουν δράσεις ευαισθητοποίησης κατά το διήμερο των αγώνων στις περιοχές Τσεπέλοβο και Κήποι.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα το «Φωτοβολταϊκό Κινητό Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», το πρώτο και μοναδικό παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο, καθώς η αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από τον ήλιο. Στόχος της δράσης αυτής είναι, η επίτευξη μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η απουσία οποιουδήποτε ίχνους πλαστικού.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ μάλιστα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, προσφέρει δώρα μέσω κλήρωσης στους συμμετέχοντες που θα ανακυκλώσουν υλικά όπως πλαστικές, μεταλλικές ή χάρτινες συσκευασίες στο Περίπτερο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που θα βρίσκεται στο χώρο. Την συγκεκριμένη δράση θα συνοδεύσει Κλήρωση με Δώρα για τα παιδιά, τόσο στο Τσεπέλοβο όσο και στους Κήπους.

Δράσεις για κοινωνικό σκοπό

Η My Adventure, διοργανώτρια εταιρία του Zagori Mountain Running, έχει ως προτεραιότητα την στήριξη συνανθρώπων μας που αγωνίζονται καθημερινά για την ζωή τους, αποδεικνύοντας μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που υλοποιεί, ότι ο αθλητισμός ευαισθητοποιεί, ενώνει και αγκαλιάζει τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται βοήθεια.

Γι’ αυτό τον λόγο φέτος, όσοι θα λάβουν μέρος στους αγώνες της διοργάνωσης αλλά και οι επισκέπτες, θα μπορούν να αποκτήσουν ένα συλλεκτικό βραχιολάκι με οικολογικό μήνυμα (Respect the Mountains), το οποίο διατίθεται στο κατάστημα της Fifth Element στα Ιωάννινα αλλά και στο περίπτερο που θα λειτουργήσει στον χώρο της EXPO στο Τσεπέλοβο, συμβάλλοντας έτσι σε έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό! Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τις πωλήσεις, θα διατεθούν από την My Adventure, στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» Ιωαννίνων.

Επίσης, μέρος των εσόδων από την πώληση του ανανεωμένου συλλεκτικού Buff της διοργάνωσης θα δοθεί για την προστασία του Αγριόγιδου της Πίνδου που απειλείται με εξαφάνιση!

Το Zagori Mountain Running στηρίζει το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Με μεγάλη χαρά, η Οργανωτική Επιτροπή του 8ου Zagori Mountain Running συμμετέχει στην μεγάλη προσπάθεια του συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» να μεταδοθεί μέσα από αγώνες δρόμου και ορεινού τρεξίματος, το μήνυμα ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης για την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων οι οποίοι θα γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών στην Ελλάδα!

Ήδη πέρυσι, στους Κήπους κατά την δεύτερη ημέρα των αγώνων του Zagori Mountain Running, ένας σημαντικός αριθμός αθλητών κι επισκεπτών ενημερώθηκαν κι έγιναν εθελοντές δότες, αποδεικνύοντας γιατί ο αθλητισμός είναι συνυφασμένος με την αγάπη για την φύση ,τον άνθρωπο και την κοινωνική προσφορά. Για μία ακόμη χρονιά λοιπόν, την Κυριακή 22 Ιουλίου στην πλατεία των Κήπων θα βρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό του συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» για να ενημερώσει όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών.

