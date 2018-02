Για την ενδυνάμωση των γυναικών στη νέα ψηφιακή εποχή αλλά και τις ασυνείδητες προκαταλήψεις που υπάρχουν για τους άνδρες και τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, κα Έλενα Παπαδοπούλου, στο συνέδριο «Game Changer in Women of Influence».

Συμμετέχοντας στο πάνελ «Rethinking the values to equality in the workplace», η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΟΤΕ στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία και επηρεάζουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε: «η διαχείριση της τεχνολογίας απαιτεί διαφορετικές ικανότητες, που είναι πιο κοντά στα έμφυτα ταλέντα των γυναικών, όπως η ευελιξία, η συνεργασία με ανθρώπους ποικίλων ειδικοτήτων, η φαντασία και η δημιουργικότητα. Γι’ αυτό και η τεχνολογία είναι ένας τομέας στον οποίο οι γυναίκες μπορούν να διαπρέψουν».

Η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ ανέφερε πως οι ασυνείδητες προκαταλήψεις, που έχουν όλοι οι άνθρωποι, οφείλονται κυρίως στον τρόπο που μεγαλώνουμε, το σύστημα εκπαίδευσης και την κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η κα Παπαδοπούλου: «οι προκαταλήψεις αυτές διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας για τα δύο φύλα με αποτέλεσμα οι ίδιες οι γυναίκες, ασυνείδητα, να μειώνουμε τις προσδοκίες μας για το τι μπορούμε να πετύχουμε. Το αποτέλεσμα είναι να διστάζουμε να διεκδικήσουμε αυτά που αξίζουμε, ή να χάνουμε το κίνητρό μας για να πετύχουμε».

Εκφράζοντας την αισιοδοξία της για τη νέα γενιά, μέσα από την εμπειρία της από τις περίπου 2.500 προσλήψεις νέων ανθρώπων, στις οποίες έχει προχωρήσει ο Όμιλος ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια, έχει διαπιστώσει ότι σταδιακά εξισορροπούνται όλο και περισσότερο οι ρόλοι των δύο φύλων, όχι μόνο στον εργασιακό στίβο, αλλά στην οικογένεια και στην κοινωνία.

Κλείνοντας την ομιλία της, η κα Παπαδοπούλου υπογράμμισε: «Οι επιλογές που έχει μια γυναίκα όσον αφορά τις σπουδές της είναι πολλές, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου της τεχνολογίας. Ως κοινωνία, οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τα μέλη μας ότι το φύλο δεν δύναται να είναι τροχοπέδη στο μέλλον κανενός».

Το συνέδριο «Game Changer in Women of Influence» διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με κορυφαία ονόματα από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία και την κοινωνία, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία που εμποδίζει την πρόσβασή τους σε θέσεις υψηλής επιρροής και κύρους.