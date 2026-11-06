Σε ένα νέο και κυρίως ανησυχητικό επίπεδο όπως όλα δείχνουν περνά η απειλή των κυβερνοεπιθέσεων, καθώς οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων ή στην πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά επεκτείνονται σε κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών, τη δημόσια υγεία και την ασφάλειά τους.

Η ψηφιακή απειλή μετατρέπεται πλέον σε πραγματικό κίνδυνο, επισημαίνει η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοεπιθέσεων, Στέλλα Τσίτσουλα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Όπως τονίζει, οι πρόσφατες επιθέσεις σε συστήματα επιχειρήσεων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης αίματος, αλλά και σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα, όπως τα ψυγεία και ο εξοπλισμός των σούπερ μάρκετ, καταδεικνύουν τη διεύρυνση του πεδίου δράσης των κυβερνοεγκληματιών. Το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο την οικονομία, αλλά αγγίζει άμεσα τη δημόσια υγεία και τη συνολική ασφάλεια των πολιτών.

Η ίδια, ωστόσο, ζητά ψυχραιμία και απεφεύγει την κινδυνολογία, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά της «η αυξανόμενη διασύνδεση των προϊόντων και των συστημάτων με το διαδίκτυο δημιουργεί περισσότερα πιθανά σημεία ευπάθειας, τα οποία απαιτούν συστηματική θωράκιση».

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να προστατευτούν

Εστιάζοντας στην ανάγκη άμεσης προστασίας των προσωπικών λογαριασμών, η Στέλλα Τσίτσουλα τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να προχωρήσουν στην αλλαγή των κωδικών πρόσβασης στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενεργοποίηση της διπλής ταυτοποίησης, ειδικά για την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και την πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών.

Παράλληλα, συστήνει να αποφεύγεται το άνοιγμα ύποπτων συνδέσμων και η ανταπόκριση σε τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα που ζητούν προσωπικούς κωδικούς και στοιχεία πρόσβασης.

Όπως εξηγεί, ένας από τους συνηθέστερους τρόπους παραβίασης λογαριασμών είναι το λεγόμενο phishing (ηλεκτρονικό ψάρεμα). Πρόκειται για την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία εμφανίζονται ως δήθεν προερχόμενα από τράπεζες ή άλλους αξιόπιστους οργανισμούς, με στόχο την υποκλοπή των κωδικών πρόσβασης των χρηστών.

Οι κίνδυνοι για επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες

Η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοεπιθέσεων δίνει επίσης και ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη των επιχειρήσεων, αλλά και των δημόσιων υπηρεσιών, για τη θωράκιση των πληροφοριακών τους συστημάτων και των διασυνδεδεμένων συσκευών.

Όπως αναφέρει, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας αντέδρασε άμεσα μετά τις σχετικές εξελίξεις στη Γαλλία, εκδίδοντας οδηγίες προς τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της προστασίας τους. Στις συστάσεις περιλαμβάνονταν η αλλαγή των κωδικών πρόσβασης στα συστήματα, η αποσύνδεση συσκευών από το διαδίκτυο όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, η επαναφορά τους και ο περιορισμός της απομακρυσμένης πρόσβασης.

Ειδικότερα, η απομακρυσμένη πρόσβαση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καθώς, όπως επισημαίνει, σε αρκετές επιχειρήσεις παρατηρείται το φαινόμενο να έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα περισσότεροι εργαζόμενοι ή συνεργάτες από όσους πραγματικά χρειάζεται.

Η πρόληψη πρέπει να αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις δημόσιες υπηρεσίες, με αυστηρό έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης και συνεχή αξιολόγηση της ασφάλειας των συστημάτων.

Κλείνοντας τη συνέντευξή της η Στέλλα Τσίτσουλα επαναλαμβάνει ότι η ψυχραιμία είναι απαραίτητη απέναντι στις νέες ψηφιακές απειλές. Όπως σημειώνει, όσο περισσότερα προϊόντα και συσκευές συνδέονται ψηφιακά, τόσο αυξάνονται και οι πιθανές ευπάθειες, γεγονός που καθιστά την πρόληψη και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας ακόμη πιο σημαντικές.