Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 7 το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου έως τις 6 το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στην Ιόνια Οδό, εξαιτίας εργασιών διαγράμμισης στην περιοχή της Συκούλας.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία στον κλάδο προς Αντίρριο θα διακοπεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Άρτας και Αμφιλοχίας. Τα οχήματα θα εξέρχονται στον κόμβο Άρτας και θα κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου–Ιωαννίνων, πριν επιστρέψουν στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο Αμφιλοχίας.

Κατά το ίδιο διάστημα δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην Ιόνια Οδό με κατεύθυνση προς Αντίρριο από τον κόμβο Άρτας και τον ημικόμβο Κομποτίου.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να υπολογίζουν καθυστερήσεις στη διαδρομή τους.

Εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, ο κλάδος θα δοθεί στην κυκλοφορία πριν από την προβλεπόμενη ώρα.