Σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό, αυξάνοντας τη συχνότητα διέλευσης των συρμών το Σάββατο 7/11 και την Κυριακή 8/11, προχωρά η ΣΤΑΣΥ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Επιπλέον, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ, με τα δρομολόγια να έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής.

Ειδικότερα, θα δρομολογηθούν τρεις επιπλέον συρμοί σε καθεμία από τις Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του Μετρό.

Υπενθυμίζεται ότι οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ λειτουργούν σε 24ωρη βάση το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή και η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ξεκινά τη λειτουργία της στις 5:00 το πρωί της Κυριακής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λ. Βουλιαγμένης» δεν θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό.