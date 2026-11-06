Για το μπαράζ απειλών για τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφη που καταγράφηκε την Πέμπτη (5/11) μίλησε το πρωί της Παρακευής 6/11 ο κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας και δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. «Κάποιοι ήθελαν να βάλουν τις αερομεταφορές της Ευρώπης σε μια δοκιμασία, σε μια ένταση και να επιβαρύνουν την ψυχολογία των πολιτών» είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», ο Γρ. Κωνσταντέλλος δήλωσε ότι παρότι οι απειλές για τοποθέτηση βόμβας δεν αποτελούν πρωτόγνωρο φαινόμενο, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφονται κατά μέσο όρο ένα με δύο περιστατικά την εβδομάδα, η ταυτόχρονη εκδήλωση 27 περιστατικών μέσα σε μία ημέρα συνιστά σαφώς μια ασυνήθιστη και κακόβουλη ενέργεια. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, ωστόσο πραγματοποιήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας.

«Τέτοια περιστατικά ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες»

Τέτοιου είδους περιστατικά, σύμφωνα με όσα είπε προκαλούν μεγάλη αναστάτωση, ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες και διαταράσσουν τη λειτουργία του αεροπορικού συστήματος, λόγω των εκτροπών αεροσκαφών σε εναλλακτικά αεροδρόμια και της ενεργοποίησης των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.

«Αν τα 27 αύριο γίνουν 57, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ενταθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η βασική απειλή αυτής της υβριδικής κατάστασης είναι η δημιουργία κλίματος τρομοκρατίας και ανασφάλειας.

Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε, επίσης, σε δύο αεροσκάφη ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, τα οποία επηρεάστηκαν από την κρίση, σημειώνοντας ότι έφτασαν τελικά στον προορισμό τους.

Όπως εξήγησε, οι απειλές εκδηλώθηκαν κοντά στην ολοκλήρωση των πτήσεων, όταν τα αεροσκάφη πλησίαζαν στα αεροδρόμια προορισμού τους. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι εφαρμόστηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, τονίζοντας ότι τα πληρώματα των αεροσκαφών είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις.

Όταν προκύπτει απειλή, δήλωσε τα αεροσκάφη μπορούν να οδηγηθούν σε αεροδρόμια καταφυγής ή να παραμείνουν στα αεροδρόμια αναχώρησης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Ο κ. Κωνσταντέλλος υπογράμμισε ακόμη ότι το επίπεδο ασφαλείας στις αερομεταφορές είναι σήμερα ιδιαίτερα υψηλό, καθώς όλοι όσοι εισέρχονται σε ένα αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού καθαρισμού και συντήρησης, υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, αντίστοιχους με εκείνους των επιβατών. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τόσο τα ίδια τα πρόσωπα όσο και οι αποσκευές τους.