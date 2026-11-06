Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) τον Ερυθρό Αστέρα, με τις δύο ομάδες να θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους και να φτάσουν στην τρίτη διαδοχική επικράτησή τους στη EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τις νίκες απέναντι σε Μπεσίκτας και Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας καταφέρει να ανταποκριθούν στις σημαντικές απουσίες που αντιμετώπισαν. Με αυτόν τον τρόπο βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-2 και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον αιώνιο αντίπαλό τους.

Μάλιστα, η μοναδική ήττα του Ολυμπιακού στις έξι τελευταίες αγωνιστικές ήταν εκείνη από τη Φενέρμπαχτσε στα Άνω Λιόσια. Παράλληλα, την περασμένη Κυριακή, η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση του Περιστερίου με 91-62, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της στη Stoiximan GBL.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Μοντέρο και τον τιμωρημένο Ντόρσεϊ. Αντίθετα, ο Φουρνιέ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση έπειτα από τρεις εβδομάδες απουσίας, ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του και ο Κόντσαρ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ερυθρός Αστέρας διανύει μια ιδιαίτερα καλή περίοδο, έχοντας γνωρίσει μόλις μία ήττα στα δέκα τελευταία παιχνίδια του. Η ομάδα του Βελιγραδίου έχει ρεκόρ 6-3 στην EuroLeague, με μοναδική ήττα εκείνη στο ντέρμπι με την Παρτίζαν.

Στη συνέχεια, πανηγύρισε δύο εντός έδρας νίκες κατά την προηγούμενη «διαβολοβδομάδα», απέναντι σε Μακάμπι και Μπάγερν. Επιπλέον, έχει ήδη καταφέρει να φύγει με το διπλό από τις έδρες της Ντουμπάι και της Βιλερμπάν, ενώ πριν από λίγες ημέρες επικράτησε εύκολα με 100-82 της Σιρόκι, στο πλαίσιο της Αδριατικής Λίγκας.

Όσον αφορά την αποστολή των φιλοξενούμενων, ο Ίμπον Ναβάρο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μότλεϊ, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Ελλάδα. Έτσι, οι διαθέσιμες επιλογές στη θέση του σέντερ είναι οι Ιζούντου και Κολόκο.