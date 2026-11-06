Θρήνος επικρατεί στη Λαμία για τον φωτογράφο Σπύρο Σιμόπουλο, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 47 ετών, στο σοκαριστικό τροχαίο κοντά στη Λαμία.

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών, περίπου 300 μέτρα από τον κόμβο του Μπράλου.

Το αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο φωτογράφος, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα αγριογούρουνο, το οποίο πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα.

​Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο του 47χρονου να εκτραπεί της πορείας του και ο 47χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

​Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο Σπύρος Σιμόπουλος, όπως αναφέρει το tvstar.gr, τα τελευταία χρόνια ζούσε στα Καμένα Βούρλα και ερχόταν στη Λαμία για τη δουλειά στο φωτογραφείο, που διατηρούσε με τον αδελφό του στο κέντρο της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, είχε γίνει και παππούς, αφού η κόρη του του είχε χαρίσει ένα εγγονάκι.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.