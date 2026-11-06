Απότομη είναι η αλλαγή που θα σημειωθεί στον καιρό τα επόμενα 24ωρα με κύρια χαρακτηριστικά τους ενισχυμένους βοριάδες, την πτώση της θερμοκρασίας και τις τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά προσήνεμα και τη δυτική χώρα.

Όπως επεσήμανε η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα που επικρατεί θα μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να υποχωρήσει έως και 6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα ανατολικότερα της Πίνδου.

Επίσης, μια βαρομετρική διαταραχή από τα δυτικά θα ευνοήσει την εκδήλωση τοπικών βροχών, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση.

Το κρύο θα είναι αισθητό κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, με μονοψήφιες θερμοκρασίες ακόμη και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου. Ωστόσο, από την επόμενη εβδομάδα και ιδιαίτερα προς τα μέσα της, αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και να διατηρούνται σε αρκετές περιοχές πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 6/11

Σήμερα, Παρασκευή, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες και η επικράτηση του γνωστού καιρού του βορείου ρεύματος.

Το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα θα ευνοήσει την ανάπτυξη νεφώσεων ανατολικότερα της Πίνδου και στο Αιγαίο, οι οποίες θα συνοδεύονται και από λίγες τοπικές βροχές.

Έτσι, έως και νωρίς το απόγευμα αναμένονται λίγες τοπικές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού, στη Χαλκιδική και γενικότερα στην κεντρική Μακεδονία, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά.

Πολύ περιορισμένα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Παράλληλα, λίγες διάσπαρτες βροχές αναμένονται και στο Ιόνιο, οι οποίες όμως θα αφορούν κυρίως τις θαλάσσιες εκτάσεις.

Τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν και στα βόρεια, κυρίως ορεινά τμήματα της Κρήτης, δηλαδή στις περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο βόρειο ρεύμα.

Άνεμοι: Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα της Κρήτης, όπου το βόρειο ρεύμα λειτουργεί ως καταβάτης και παρουσιάζει τοπικές επιταχύνσεις, δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι άνεμοι θα είναι περισσότερο ενισχυμένοι έως περίπου το μεσημέρι. Από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να αποκτούν πιο βόρεια συνιστώσα, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να περιορίζονται κυρίως στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα ανατολικότερα της Πίνδου, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν κοντά στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στα δυτικά, όπου το βορειοανατολικό ρεύμα λειτουργεί τοπικά ως καταβάτης, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί υψηλότερη, φτάνοντας τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες τιμές αναμένονται και στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα.

Ιδιαίτερα κρύο θα επικρατήσει τις βραδινές ώρες, με μονοψήφιες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας, όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Παράλληλα, λίγες χιονοπτώσεις αναμένονται στα βουνά της χώρας, κυρίως στις περιοχές όπου θα εκδηλώνονται φαινόμενα.

Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ενισχυμένοι βοριάδες και κρύο αύριο, Σάββατο

Το Σάββατο αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο.

Παράλληλα, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο, ενώ λίγες μπόρες δεν αποκλείονται και στα βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Αιτία για τις βροχές στη δυτική χώρα θα είναι ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στην περιοχή της Ιταλίας, το οποίο θα ευνοήσει την εκδήλωση τοπικών φαινομένων κατά βάση στη δυτική Ελλάδα, χωρίς όμως αυτά να παρουσιάζουν μεγάλη ένταση.

Όσον αφορά την Αθήνα και τις εκδηλώσεις του Αυθεντικού Μαραθωνίου, το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Γύρω στις 5 το απόγευμα η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί κοντά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι: Οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα θαλάσσια τμήματα νοτιοανατολικά της Κρήτης ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να στρέφονται σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς, με ασθενείς έως μέτριες εντάσεις, μεταφέροντας περισσότερη υγρασία προς τη δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, ιδιαίτερα ανατολικότερα της Πίνδου, με τις μέγιστες τιμές σε αρκετές περιοχές κοντά στους 13 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά θα διατηρηθούν οι σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες, κοντά στους 16 με 20 βαθμούς.

Ιδιαίτερα κρύο θα επικρατήσει τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με μονοψήφιες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ακόμη και στην Αττική, ιδιαίτερα στα ορεινά τμήματα του νομού.

Ενώ θα σημειωθεί και παγετός σε ορεινές περιοχές της βόρειας χώρας, ενώ το κρύο θα παραμείνει αισθητό και κατά τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα, λίγες χιονοπτώσεις αναμένονται στα βουνά, κυρίως στις περιοχές όπου θα εκδηλώνονται φαινόμενα.

Περισσότερες βροχές στα δυτικά, πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο και κρύο στα ανατολικά την Κυριακή

Την Κυριακή η αβαθής βαρομετρική διαταραχή από την περιοχή της Ιταλίας θα πλησιάσει περισσότερο τη χώρα μας, ευνοώντας την εκδήλωση περισσότερων βροχών αρχικά στο Ιόνιο, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις θαλάσσιες εκτάσεις.

Σταδιακά, ιδιαίτερα από τις απογευματινές ώρες, οι βροχές αναμένεται να επεκταθούν και στη δυτική και βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Στην Αττική, για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου.