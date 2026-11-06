«Οι νέες συμφωνίες με τη Naval Group, που υπογράφηκαν στο Ελληνικό Περίπτερο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) στην διεθνή έκθεση Euronaval 2026, επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να διεκδικήσει ουσιαστικό ρόλο στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα».

Αυτό τόνισε, μιλώντας αποκλειστικά στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) Τάσος Ροζολής αναφορικά με τις δέκα συμβάσεις με ελληνικές αμυντικές εταιρείες και τα δύο Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs) στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης που υπέγραψε η γαλλική εταιρεία Naval Group στο Παρίσι, διευρύνοντας την παρουσία της ελληνικής βιομηχανίας στη διεθνή εφοδιαστική της αλυσίδα.

«Κάθε νέα σύμβαση μας φέρνει πιο κοντά στον στρατηγικό στόχο της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας με ποσοστό τουλάχιστον 25%, έναν στόχο που θέλουμε να αποτυπωθεί και στην κατασκευή της τέταρτης φρεγάτας FDI, του «Θεμιστοκλή» για το Πολεμικό Ναυτικό» εξήγησε ο κ. Ροζολής.

«Η συνεργασία με τη Naval Group αποδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ανταγωνιστικότητα για να ενταχθούν στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία, νέες θέσεις εργασίας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανακοινώθηκε από τον ΣΕΚΠΥ, οι νέες συμφωνίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP) της Naval Group και αφορούν την κατασκευή των φρεγατών FDI, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.

Η υπογραφή τους στο Ελληνικό Περίπτερο του ΣΕΚΠΥ στην διεθνή έκθεση Euronaval 2026, αναδεικνύει τον ολοένα και πιο ενεργό ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων στα διεθνή αμυντικά προγράμματα και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πέντε νέες συμβάσεις για την κατασκευή των φρεγατών FDI

Πέντε από τις συμβάσεις αφορούν την κατασκευή επιμέρους τμημάτων και συστημάτων των φρεγατών FDI, με ελληνικές επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν εξειδικευμένο έργο.

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν συμβάσεις με:

SALAMIS (Ναυπηγεία Σαλαμίνας): Κατασκευή νέων τμημάτων (blocks) φρεγατών FDI στη Σαλαμίνα.

METLEN: Κατασκευή θυρών τορπιλών στον Βόλο.

KAFKAS: Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων έκτακτης διακοπής λειτουργίας και ηλεκτρολογικών πινάκων στη Θεσσαλονίκη.

KASSIDIARIS: Κατασκευή πινάκων ελέγχου του συστήματος πρόωσης στον Πειραιά.

B&T COMPOSITES: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα των σύνθετων υλικών, που σχετίζονται με πρωτότυπα χαμηλής πίεσης, στη Φλώρινα.

Οι συμφωνίες ενισχύουν τη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στην παραγωγική διαδικασία των σύγχρονων πολεμικών πλοίων και δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες για την αξιοποίηση της εγχώριας τεχνογνωσίας, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Πέντε συμβάσεις για υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης

Παράλληλα, υπογράφηκαν πέντε ακόμη συμβάσεις για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν συμβάσεις με:

FOTINAKIS: Εργασίες συγκόλλησης και εκπόνηση τεχνικών μελετών.

GELASAKIS: Παροχή υπηρεσιών τοπικού ναυτιλιακού πράκτορα.

HERMES: Παροχή κινητών γερανών για τη διαχείριση βαρέος εξοπλισμού.

IKRIOMA SKORDILAKIS: Παροχή μεταλλικών ικριωμάτων.

MARITA HELLAS: Παροχή λύσεων ασφάλειας και πυρόσβεσης.

Στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκε επίσης η PPC INSPECTRA, με την οποία η Naval Group είχε υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας τον Ιούλιο του 2026 για υπηρεσίες εργαστηριακών δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι πρώτες αναθέσεις εργασιών.

Δύο Μνημόνια Συνεργασίας για έρευνα και καινοτομία

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου, η υπογραφή δύο Μνημονίων Συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), με αντικείμενο προηγμένες τεχνολογίες ναυτικής άμυνας.

Το πρώτο αφορά την FEAC και περιλαμβάνει τεχνολογίες υποθαλάσσιου πολέμου, απόδοσης συστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ψηφιακών διδύμων (digital twins) και ανάλυσης υπογραφών.

Το δεύτερο υπογράφηκε με τη SOTIRIA Technology και επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της στους θαλάσσιους αισθητήρες, τα μαγνητόμετρα και τις τεχνολογίες πολέμου στον βυθό της θάλασσας.