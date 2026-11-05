Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/11/2026) σε δρόμο κοντά στη Λαμία, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά μπροστά του.

Το δυστύχημα συνέβη στον παράδρομο των Θερμοπυλών, περίπου 300 μέτρα από τον κόμβο του Μπράλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μεγαλόσωμο ζώο πεταχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να πέσει πάνω του με μεγάλη δύναμη.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, με αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός να πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο και να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

Μάλιστα, εξαιτίας του σκότους και του σημείου όπου κατέληξε δεν έγινε άμεσα αντιληπτός. Εντοπίστηκε με καθυστέρηση από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος είδε το χτυπημένο όχημα στον δρόμο, κατάλαβε ότι είχε σημειωθεί σοβαρό τροχαίο και σταμάτησε να ελέγξει τι είχε συμβεί, ειδοποιώντας άμεσα τις αρχές μέσω του 112.

Στο σημείο ΕΚΑΒ και Τροχαία

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Πρόκειται για πολύ γνωστό κι αγαπητό επαγγελματία και ο αδόκητος θάνατός του έπεσε σαν “κεραυνός εν αιθρία” στην τοπική κοινωνία.

Στον τόπο του δυστυχήματος μετέβη πλήρωμα του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η νέα τραγωδία. Μάλιστα για αρκετή ώρα έψαχναν την περιοχή στην περίπτωση που επέβαινε και δεύτερο άτομο στο μοιραίο αυτοκίνητο.