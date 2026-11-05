Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στον παράδρομο της λεωφόρου Αθηνών, με θύμα έναν 20χρονο οδηγό.

Ο νεαρός μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του. Αρχικά, προσέκρουσε σε συρόμενη καγκελόπορτα και στη συνέχεια σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού που βρισκόταν στο σημείο. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.