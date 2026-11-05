Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στην Ευρώπη οι αλλεπάλληλες απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη. Το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου έγινε γνωστό ότι και αεροσκάφος της Aegean Airlines από τη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, έπειτα από συναγερμό για βόμβα.

Ειδικότερα, δύο αεροσκάφη, τα οποία δέχτηκαν απειλές για βόμβα -μια πτήση της Aegean Airlines από τη Θεσσαλονίκη και μια πτήση της Ryanair από το Πόρτο- προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους, το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, όπως ανέφερε την Πέμπτη πηγή του αεροδρομίου που επικαλείται το Reuters.

«Η αστυνομία παρενέβη με ειδικούς εξουδετέρωσης εκρηκτικών για να ελέγξει τις αποσκευές και το αεροσκάφος», ανέφερε η πηγή.

Απειλή για βόμβα υπήρξε και για δεύτερη πτήση της Aegean από Αθήνα με προορισμό τη Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά.

Η ενημέρωση για τα δύο περιστατικά έγινε αφότου τα αεροσκάφη είχαν προσγειωθεί και στη συνέχεια ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, ενώ ο προγραμματισμός συνεχίστηκε κανονικά.

Η ανακοίνωση της Aegean για τα δύο περιστατικά

Σε ανακοίνωσή της, η Aegean επιβεβαίωσε ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

«Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αναστάτωση στην Ευρώπη

Eπτά άλλες πτήσεις σε διάφορες χώρες είχαν εκτραπεί ή υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας προηγουμένως. Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στα αεροδρόμια και τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής δραστηριότητας.

Οι απειλές αφορούσαν πτήσεις που αναχωρούσαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Δανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, με προορισμούς την Πολωνία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Τέσσερα από τα αεροσκάφη ανήκαν στη Ryanair, ενώ τα υπόλοιπα εκτελούσαν πτήσεις των Wizz Air, LOT και SAS.

Ανάμεσα στα περιστατικά που κινητοποίησαν τις Αρχές ήταν και εκείνο με αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας Aer Lingus, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας στο εσωτερικό του, και κατευθύνθηκε προς την αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Νορμανδία.

Aer Lingus flight #EI402 (Dublin – Rome) is diverting to Evreux Fauville Air Base, with squawk 7700. https://t.co/acg3BCwzKM — Flightradar24 (@flightradar24) November 5, 2026

Σύμφωνα με το BFMTV, η εξέλιξη παρακολουθούνταν σε πραγματικό χρόνο από τις υπηρεσίες του Γάλλου πρωθυπουργού. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightRadar, το αεροσκάφος άλλαξε αρχικά πορεία, ενώ βρισκόταν πάνω από την περιοχή Εσόν, νότια του Παρισιού. Είχε αναχωρήσει από την ιρλανδική πρωτεύουσα στις 6:25 το πρωί, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε αρκετούς κύκλους στον αέρα, κινήθηκε προς βορρά και ακολούθως έστριψε ξανά προς νότο, με κατεύθυνση την αεροπορική βάση στη Νορμανδία.

Μάλιστα, γύρω στις 9:45 το πρωί, η συγκεκριμένη πτήση συγκέντρωνε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παγκοσμίως στην πλατφόρμα FlightRadar, με αρκετές χιλιάδες χρήστες να παρακολουθούν ζωντανά την πορεία της.