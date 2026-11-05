Δύο ολόκληρα 24ωρα ταλαιπωρίας συμπλήρωσαν σήμερα, Πέμπτη 5/11 οι 52 μετανάστες οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε απόκρημνη και δύσβατη παραλία της Γαύδου, στην περιοχή Άσπες, κοντά στην Τρυπητή.

Η περιπέτειά τους έλαβε τέλος σήμερα, καθώς, όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους και όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ.

Σε δηλώσεις της στο neakriti.gr, η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή, αλλά και στην αγωνία για τους ανθρώπους που παρέμεναν αβοήθητοι στην απόκρημνη ακτή, χωρίς να είναι δυνατή η ασφαλής προσέγγισή τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχε προκαλέσει το γεγονός ότι ανάμεσα στους 52 μετανάστες βρίσκονται τρεις έγκυες γυναίκες και έξι μωρά, ηλικίας έως ενός έτους.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και η διάσωση

Όπως εξήγησε η κα Στεφανάκη, η κινητοποίηση ξεκίνησε ήδη από την Τρίτη 3/11 όταν ένας από τους εγκλωβισμένους κατάφερε να ανέβει από την απόκρημνη ακτή και να ειδοποιήσει για την κατάσταση των υπόλοιπων ανθρώπων. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης, με αρχική προσπάθεια προσέγγισης από τη θάλασσα, με σκάφος της Frontex.

Στο νησί μετέβησαν εννέα μέλη της ΕΜΑΚ, τα οποία επιχείρησαν από ξηράς μαζί με δύο πυροσβέστες που έφτασαν επίσης στη Γαύδο, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό.

Κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης διασώθηκαν 26 άτομα από την παραλία, ανάμεσά τους οι τρεις έγκυες γυναίκες και τα μικρά παιδιά. Οι υπόλοιποι παρέμειναν στο δύσβατο σημείο, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Στη συνέχεια, ορισμένοι από τους εγκλωβισμένους κατάφεραν να ανέβουν μόνοι τους από την απόκρημνη πλαγιά, ενώ σήμερα, με τις καιρικές συνθήκες σαφώς βελτιωμένες, ολοκληρώθηκε η μεταφορά και των υπολοίπων. Και οι 52 βρίσκονται πλέον στο λιμάνι του Καραβέ.

«Είναι ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι και διψασμένοι»

Το επόμενο ζητούμενο είναι η μεταφορά τους από τη Γαύδο στην Κρήτη, καθώς το μικρό νησί δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής στα Χανιά, ώστε να απομακρυνθούν από το νησί και να υπάρξει μέριμνα για τη φιλοξενία τους.

Η κατάσταση των ανθρώπων προκαλεί ανησυχία, καθώς έχουν περάσει δύο ημέρες σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό. Ορισμένοι ενδέχεται να χρειαστούν ιατρική εξέταση και περίθαλψη.

«Οι άνθρωποι είναι πολύ ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι, διψασμένοι και εμείς δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε πολλά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λίλιαν Στεφανάκη περιγράφοντας τις περιορισμένες δυνατότητες του νησιού να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 52 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται έγκυες γυναίκες και βρέφη.