Με συνολικά 193 συμβάντα ολοκληρώθηκε η αντιπυρική περίοδος του 2026 στον Δήμο Μετεώρων, σύμφωνα με τον απολογισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας. Από αυτά, 45 ήταν αστικά συμβάντα, 11 δασικές πυρκαγιές με συνολικά 220 στρέμματα καμένης έκτασης, 91 παροχές βοήθειας, κυρίως σε τροχαία περιστατικά, και 36 εξακριβώσεις χορτολιβαδικών εκτάσεων, χωρίς να καταγραφεί καμένη έκταση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 2024 καταγράφηκαν 116 περιστατικά πυρκαγιών με 320 στρέμματα καμένης έκτασης, ενώ το 2025 καταγράφηκαν 104 περιστατικά με 130 στρέμματα καμένης έκτασης. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της συνεχούς επαγρύπνησης, της πρόληψης και της ενίσχυσης των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας. Σημαντικά βήματα έγιναν και το 2026 προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος Μετεώρων ενισχύθηκε με τρία πυροσβεστικά οχήματα 4×4, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη τρία αγροτικά οχήματα για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί σε περισσότερα από 100 χιλιόμετρα δασικών και αγροτικών δρόμων, σε συνεννόηση και συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Δασαρχείο, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων και την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας.

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, τονίζεται επίσης, έχει η σταθερή συνεργασία του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας Βασίλη Παπαγεωργίου, αλλά και τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στην Πολιτική Προστασία. Δημιουργήσαμε αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και ένα σύγχρονο Τοπικό Επιχειρησιακό Κέντρο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενισχύσαμε τον εξοπλισμό και τα διαθέσιμα μέσα μας, ενώ αξιοποιούμε την τεχνολογία με τη χρήση drone για τη συνεχή επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων. Μέσα στο 2026 ενισχύσαμε τον στόλο μας με τρία πυροσβεστικά οχήματα 4×4, χάρη στη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ αναμένουμε ακόμη τρία αγροτικά οχήματα για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε σε καθαρισμούς περισσότερων από 100 χιλιομέτρων δασικών και αγροτικών δρόμων, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και το Δασαρχείο, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες πρόσβασης και επιχειρησιακής παρέμβασης. Τα στοιχεία των προηγούμενων ετών μάς δείχνουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ανθρώπους, εξοπλισμό και υποδομές, με στόχο έναν δήμο καλύτερα οργανωμένο και προετοιμασμένο απέναντι σε κάθε κίνδυνο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη στήριξη, τον διοικητή Βασίλη Παπαγεωργίου και όλα τα στελέχη και τους πυροσβέστες της Υπηρεσίας Καλαμπάκας για τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνησή τους, καθώς και τους πολίτες για την ανταπόκρισή τους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου του τόπου μας είναι ευθύνη όλων μας».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας Βασίλης Παπαγεωργίου, μιλώντας επίσης στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνει: «Η φετινή αντιπυρική περίοδος απαιτούσε συνεχή ετοιμότητα και άμεση ανταπόκριση. Η επιχειρησιακή παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων, σε συνδυασμό με την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον Δήμο Μετεώρων, συνέβαλε στην αντιμετώπιση των περιστατικών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αξιοποίηση του επιχειρησιακού κέντρου και των drones του δήμου, η ενίσχυση του διαθέσιμου εξοπλισμού, οι καθαρισμοί του οδικού δικτύου και η ενημέρωση των πολιτών. Όλες αυτές οι ενέργειες ενισχύουν την πρόληψη και διευκολύνουν την επιχειρησιακή μας ανταπόκριση. Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Λευτέρη Αβραμόπουλο για τη συνεργασία, καθώς και το προσωπικό της υπηρεσίας μας για τον επαγγελματισμό και την προσφορά του. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο όπλο μας και αποτελεί υπόθεση όλων. Η προσπάθεια συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».