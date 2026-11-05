Τα οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα που απασχολούν τους δήμους όλης της χώρας θα «ξεδιπλωθούν» κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που ξεκίνησαν από το πρωί στην Καλαμάτα.

«Ισχυροί δήμοι, διοικητικά και οικονομικά, ισχυρές τοπικές κοινωνίες για ισχυρή Ελλάδα. Αυτό να γίνει αντιληπτό από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, από όλη την κυβέρνηση και από όλα τα κόμματα που βρίσκονται στην ελληνική Βουλή. Για να μοιάσουμε ως χώρα και ως Αυτοδιοίκηση με την ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική πραγματικότητα», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, ανοίγοντας την αυλαία των εργασιών.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος -σύμφωνα με το πρόγραμμα- θα μιλήσει ενώπιον των δημάρχων και των αιρετών εκπροσώπων της χώρας, στις 5:30 το απόγευμα. Θα προηγηθούν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και επικεφαλής των κομμάτων της Βουλής, του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ είναι: ουσιαστική αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), δημιουργία νέου αναπτυξιακού προγράμματος για τους δήμους, εφαρμογή τριετούς προγράμματος προσλήψεων, ειδική χρηματοδότηση των μικρών, ορεινών και νησιωτικών δήμων, μείωση του ενεργειακού κόστους και δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και κοστολόγησης των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης