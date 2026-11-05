Σημαντικές πιέσεις στα αποθέματα υπόγειου νερού και στην ποιότητα των υδάτων στην Ελλάδα προκαλεί η παρατεταμένη ανομβρία, σε συνδυασμό με τη νιτρορύπανση, τη θαλάσσια διείσδυση και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Την εικόνα αυτή αποτυπώνει έκθεση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για το 2025, με ιδιαίτερη ανησυχία για τις περιοχές της ανατολικής χώρας.

Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών Ελλάδας, περιλαμβάνει 2.074 σταθμούς ελέγχου, όπως γεωτρήσεις, πηγές και φρέατα, μέσω των οποίων παρακολουθούνται 588 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ως προς την ποσοτική κατάσταση, το 58,3% των σταθμών κατατάσσεται σε καλή κατάσταση, το 28,4% σε κακή, ενώ για το 13,3% η κατάσταση χαρακτηρίζεται άγνωστη.

Ως προς την ποιοτική κατάσταση, το 53,9% των σταθμών κατατάσσεται σε καλή κατάσταση και το 28,6% σε κακή, ενώ στο 11,6% καταγράφονται υπερβάσεις που αποδίδονται σε φυσικά αίτια και για το 5,9% η κατάσταση χαρακτηρίζεται άγνωστη.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, το 2025 εντάσσεται σε μια περίοδο τεσσάρων έως πέντε ετών ανομβρίας, με σημαντικές επιπτώσεις στα αποθέματα υπόγειου νερού, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι επιπτώσεις καταγράφονται ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και τη Μακεδονία. Παράλληλα, οι λανθασμένες πρακτικές και οι ανθρωπογενείς πιέσεις επιτείνουν τα προβλήματα αποθεμάτων και επάρκειας, καθώς οι αντλήσεις υπερβαίνουν τον ετήσιο ρυθμό αναπλήρωσης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων.

Στο μέτωπο της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται αφορούν:

Τη νιτρορύπανση στις αγροτικές περιοχές

Τη θαλάσσια διείσδυση στους παράκτιους υδροφορείς, η οποία προκαλείται από την εντατική άντληση και συνδέεται με τη μείωση των αποθεμάτων λόγω ανομβρίας

Την ανθρωπογενούς προέλευσης ποιοτική επιβάρυνση από ιχνοστοιχεία ή/και οργανικές ενώσεις στην Αττική, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπερβάσεις των παραμετρικών τιμών σχετίζονται με το γεωλογικό υπόβαθρο των εξεταζόμενων περιοχών, κυρίως στη Μακεδονία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.