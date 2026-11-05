Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού των μεταναστών που παραμένουν για τρίτη ημέρα σε απόκρημνη περιοχή της Γαύδου.

Tο αρχικό σχέδιο για προσέγγιση από την ξηρά, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ και τη χρήση σχοινιών άλλαξε, λόγω της μεταβολής της κατεύθυνσης των ανέμων, η οποία επέτρεψε την προσέγγιση σκαφών στην ακτή, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ Χανίων.

Από νωρίς το πρωί, σκάφος του Λιμενικού έφτασε στην περιοχή Άσπες, στα δυτικά της Γαύδου, μεταφέροντας περίπου δέκα πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, προκειμένου να απομακρύνουν τους αλλοδαπούς που εξακολουθούν να βρίσκονται στην παραλία.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και τρεις έγκυες γυναίκες.