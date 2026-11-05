Με αιχμηρή διάθεση απέναντι στον Έλον Μασκ επανέρχεται ο Αρκάς με το νέο του σκίτσο, σχολιάζοντας την αντίδραση του δισεκατομμυριούχου στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο γνωστός σκιτσογράφος επιλέγει να απεικονίσει τον ιδιοκτήτη της Tesla και της πλατφόρμας X, συνοδεύοντας τη γελοιογραφία με ένα μήνυμα που αποτελεί σαφή αιχμή για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πραγματικότητα.

«Στις εταιρείες τους είναι ιδιοκτήτες. Στον κόσμο είναι απλοί πολίτες κι αυτό φαίνεται να μην το αντέχουν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αρκάς.

Το σκίτσο έρχεται στον απόηχο της ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες ο Έλον Μασκ είχε επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξή τους. Ο δισεκατομμυριούχος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το εκλογικό αποτέλεσμα, με τον Αρκά να σχολιάζει μέσα από τη γελοιογραφία του τη δυσκολία ορισμένων ισχυρών επιχειρηματιών να αποδεχθούν ότι η οικονομική τους δύναμη δεν τους δίνει αντίστοιχη εξουσία στην κοινωνία και την πολιτική ζωή.

Δείτε την ανάρτηση του Αρκά στο Facebook: