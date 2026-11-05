Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8:00 σήμερα το πρωί, στον κόμβο του Σέσκλου, στην παλαιά εθνική οδό Βόλου – Λάρισας.

Το τροχαίο, όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr, έγινηε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε στο όχημά του.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ενώ μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Βόλου.

Επί τόπου έσπευσαν και αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι ανέλαβαν τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του εγκλωβισμένου οδηγού.