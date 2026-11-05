Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 5/11 η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Κηφισού, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Παράλληλα, προβλήματα παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας, αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων.

Επίσης σημειωτόν κινούνται και τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 25΄-30΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 25΄-30΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 5, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.