Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή σχολικού λεωφορείου σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (5/11) το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7, όταν το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Από τη σύγκρουση, όπως μεταδίδει το ERTNews, τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβαίνοντα στο σχολικό λεωφορείο.