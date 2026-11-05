Αισθητή είναι η αλλαγή που αναμένεται να παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με την πτώση της θερμοκρασίας και τους βοριάδες να φέρνουν πιο χειμωνιάτικο σκηνικό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης 5/11 ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ έκανε λόγο για τοπικές βροχές με ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και θερμοκρασίες χαμηλότερες για την εποχή.

Όπως τονίζει στην πρόγνωσή του, σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να είναι έντονα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, με ένταση έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς. Στα νησιά του νότιου Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ενώ στον Ευβοϊκό θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει το μεσημέρι τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Πιο χαμηλές αναμένεται να είναι οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς. Θα εκδηλωθούν κατά περιόδους ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό τις πρωινές και βραδινές ώρες, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να υποχωρούν σε μονοψήφια επίπεδα.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, Παρασκευή

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Παρασκευή, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και πρόσκαιρα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας και πάλι τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Βελτιώνεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Καλύτερες καιρικές συνθήκες αναμένονται το Σάββατο και την Κυριακή, με περισσότερη ηλιοφάνεια και περιορισμένα φαινόμενα.

Το Σάββατο θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με λίγες τοπικές βροχές και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι βοριάδες, ωστόσο, θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με κάποιες τοπικές βροχές να αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά βάση λίγες νεφώσεις. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή θα κυμανθεί στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ιδανικές συνθήκες για τον Μαραθώνιο της Αθήνας

Αναφερόμενος στις καιρικές συνθήκες της Κυριακής και στον Μαραθώνιο της Αθήνας, ο Γιώργος Εμμανουήλ εκτίμησε ότι ο καιρός θα είναι ευνοϊκός για τους δρομείς.

Η απουσία βροχοπτώσεων και οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν καλές συνθήκες για τη διεξαγωγή του αγώνα, καθώς, όπως επισημάνθηκε και στη συζήτηση, η ζέστη αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που δυσκολεύουν τους μαραθωνοδρόμους.

Έτσι, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κυλήσει με περισσότερο ήλιο, αισθητή δροσιά και βοριάδες, χωρίς αξιόλογα προβλήματα από καιρικά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.