Δίνοντας ραντεβού στις 11:00 σήμερα, Πέμπτη 5/11 στα Προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιήσουν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με βασική αιχμή την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης.

Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις.

Από την πλευρά της η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε διευκολυντική στάση εργασίας την Πέμπτη 5 Νοέμβρη, από τις 10:00 έως τις 14:00, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια και αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν».