Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές σε αρκετά ηπειρωτικά τμήματα και στην Κρήτη, με περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν πάνω από τα 1800 μέτρα ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στην Κρήτη αναμένονται βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους. Πρόσκαιρες ασθενείς βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν επίσης στις Σποράδες και στις Κυκλάδες. Χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα, με ενδεικτικό υψόμετρο άνω των 1800 μέτρων. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, στην κεντρική και βόρεια χώρα η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 9-11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 12-14 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 18, στη Θεσσαλία από 6 έως 15-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 17-18 και τοπικά στα νότια 19-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 18-20 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 15-17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με αυξημένη πιθανότητα για ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και νοτιοανατολικά του νομού ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ασθενείς βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου.