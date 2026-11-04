Σοβαρές καταγγελίες για σωματική βία σε βάρος επισκεπτών εκδήλωσης για το Halloween στο Γκάζι ήρθαν στο φως, με συμμετέχοντες να περιγράφουν περιστατικά κατά τα οποία δέχθηκαν χτυπήματα, δαγκώματα και επιθέσεις με αντικείμενα από άτομα που συμμετείχαν στο παιχνίδι τρόμου.

Στο διαδίκτυο δημοσιεύτηκαν βίντεο από τη διοργάνωση, στην οποία πρόσωπα μεταμφιεσμένα σε χαρακτήρες ταινιών τρόμου, με μάσκες, τεχνητό αίμα, αλυσίδες και αλυσοπρίονα, καταδίωκαν όσους βρίσκονταν στον χώρο, αλλά και ανθρώπους που περνούσαν από εκεί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ορισμένοι από τους μεταμφιεσμένους δεν περιορίστηκαν στην αναπαράσταση τρομακτικών σκηνών, αλλά προχώρησαν σε πραγματικές επιθέσεις, αγνοώντας ακόμη και τις εκκλήσεις των παρευρισκομένων να σταματήσουν.

Μία νεαρή γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι τραυματίστηκε από δάγκωμα, περιέγραψε στην εκπομπή Live News όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Όπως ανέφερε, δεν ήταν η μοναδική που διαμαρτυρόταν για ανάλογη συμπεριφορά, καθώς είχε ακούσει και άλλους επισκέπτες να συζητούν για παρόμοια περιστατικά.

«Πέρναγα από τον κόσμο που ήταν εκεί πέρα, τα υπόλοιπα άτομα από τους θαμώνες του παιχνιδιού και άκουγα κι άλλες ομιλίες ότι “α, με δάγκωσε αυτός ή μπροστά μου δάγκωσε κιόλας”. Και εκείνη τη στιγμή ήταν η αδρεναλίνη λίγο και αυτά. Ένιωσα το, το δάγκωμα αλλά δεν πόνεσα τόσο. Όταν πήγα λίγο σε φωτεινό σημείο είδα ότι με έχει γδάρει με τα δόντια του το παλικάρι αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ότι εκείνη τη στιγμή φωτογράφιζε μια αφίσα, όταν κάποιος την πλησίασε και τη δάγκωσε στο χέρι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

«Εγώ έβγαζα φωτογραφία με το κινητό μου ένα, μια αφίσα στον τοίχο που είχε εκεί και όπως είχα σηκωμένα τα χέρια σε γωνία ενενήντα μοιρών, ήρθε και με δάγκωσε στο μπράτσο. Όταν πήγα σε φωτεινό σημείο είδα ότι οι κυνόδοντές του με γδάρανε. Είχαν– είχε βγει το δέρμα σε, στα χιλιοστά αυτά που με ακούμπησε».

Όπως υποστήριξε, η έκταση του τραυματισμού έγινε περισσότερο εμφανής την επόμενη ημέρα, όταν παρατήρησε αποτυπώματα δοντιών στο μπράτσο της. Μάλιστα, ανέφερε ότι εξακολουθούσε να έχει μελανιά αρκετές ημέρες μετά το περιστατικό.

«Κυριακή πρωί που ξυπνάμε κοιτάω το χέρι μου. Είχα σημάδια από τα δόντια. Δηλαδή κάθε δόντι μου είχε αφήσει σημάδι και λέω “Ρε φίλε, όπα, κάτσε. Αυτό είναι το σημείο” λέω “που με δάγκωσε ο άνθρωπος. Άρα τι σημάδι είναι αυτό; Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση”. Και μέχρι και σήμερα έχω μελανιά».

Καταγγελίες για τραυματισμούς τριών νεαρών γυναικών

Ανάλογες περιγραφές έκανε και η μητέρα τριών κοριτσιών, ηλικίας 18, 19 και 24 ετών, οι οποίες, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, επέστρεψαν από τη διοργάνωση με μώλωπες, εκδορές και τραύματα που απέδωσαν σε χτυπήματα με μαστίγια και άλλα αντικείμενα.

Μιλώντας στο Live News, η γυναίκα ανέφερε ότι αντίκρισε σημάδια σε διάφορα σημεία του σώματός τους, ενώ οι κόρες της τής περιέγραψαν ότι είχαν δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

«Τα πόδια τους έχουν σημάδια από μαστίγια και τους έχει κάνει αυτό αιμάτωμα. Δηλαδή πίσω και στα– γενικά στα γόνατα, στα πόδια, στα χέρια. Λέω “Δεν είστε με τα καλά σας”, λέω, “πήγατε και φάγατε ξύλο”; Είπαν “Μας χτυπάγανε με ρόπαλα, μαστίγια. Δεν μπορούσα να κάτσω στο κρεβάτι”. Τους λέω «Από τι είναι αυτό”; Μου λέει “Μας χτυπάγανε με μαστίγια”», είπε η μητέρα τους.

Η μαρτυρία για τον εγκλεισμό σε βαν

Ακόμη σοβαρότερη ήταν η καταγγελία της ίδιας γυναίκας για όσα φέρεται να συνέβησαν στις κόρες της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, οι τρεις νεαρές οδηγήθηκαν παρά τη θέλησή τους σε κλειστό όχημα, όπου παρέμειναν εγκλωβισμένες, ενώ ζητούσαν να τις αφήσουν να αποχωρήσουν. Η μητέρα υποστήριξε επίσης ότι η μικρότερη κόρη της δέχθηκε βίαιη μεταχείριση προκειμένου να μπει στο όχημα.

«Τους κυνηγούσανε. Τους πήρανε μετά και τις τρεις κοπέλες και τις έβαλαν μέσα σε έναν φορτηγό, μέσα σε ένα βανάκι κλειδωμένες και φώναζαν να βγούνε. Την κόρη μου τη μικρή την έπιασε από το σβέρκο, την έβαλε, της έσπρωξε κάτω το κεφάλι και την έβαλε με το ζόρι. Είναι και λεπτοκαμωμένη και την έβαλε με το ζόρι μέσα στο βανάκι. Και χτυπούσαν, φώναζαν “Βοήθεια, βγάλτε μας έξω!”. Αυτοί φώναζαν από μέσα “Δεν πρόκειται να βγείτε”.

Στο νοσοκομείο συμμετέχων μετά από χτύπημα με αλυσίδα

Στις καταγγελίες προστέθηκε και η μαρτυρία ενός ακόμη επισκέπτη, ο οποίος δήλωσε ότι χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με αλυσίδα.

Όπως περιέγραψε, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που προσπαθούσε να λύσει έναν γρίφο του παιχνιδιού, παρατηρώντας εικόνες που βρίσκονταν στον χώρο. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε πληροφορηθεί για αντίστοιχες συμπεριφορές και κατά την περσινή διοργάνωση.

«Είμαι ένας από αυτούς που χτύπησαν και πήγα νοσοκομείο. Με χτύπησε ένας ηθοποιός με αλυσίδα ενώ απλά κοιτούσα κάποιες εικόνες για να λύσω έναν γρίφο. Από πέρσι είχα ακούσει κάποια τέτοια πράγματα. Πέρσι ήταν πιο ήπια, αλλά παρόμοια ήταν. Δεν είναι καινούργιο αυτό φέτος που έγινε».