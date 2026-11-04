Τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις καλύτερες χώρες του κόσμου για φαγητό κατέκτησε η Ελλάδα στα Readers’ Choice Awards 2026 του ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller, επιβεβαιώνοντας τη δημοτικότητα της ελληνικής κουζίνας στους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Η φετινή κατάταξη, η οποία διαμορφώθηκε με βάση τις προτιμήσεις των αναγνωστών του περιοδικού, ανέδειξε δέκα χώρες που ξεχωρίζουν για τις γαστρονομικές τους παραδόσεις, τις τοπικές σπεσιαλιτέ και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρουν στους επισκέπτες.

Στην κορυφή βρέθηκε η Ιταλία, ενώ η Ελλάδα κατέλαβε τη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω της δημοφιλείς γαστρονομικούς προορισμούς όπως η Ιαπωνία, η Ισπανία και η Ταϊλάνδη.

Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με σουβλάκι, τζατζίκι και μεσογειακές γεύσεις

Η ελληνική κουζίνα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της χώρας στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Από τις παραδοσιακές ταβέρνες των νησιών μέχρι τις τοπικές σπεσιαλιτέ της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές γαστρονομικές παραδόσεις.

Το σουβλάκι, το τζατζίκι και οι ελληνικές ελιές συγκαταλέγονται στις γεύσεις που ξεχωρίζουν, ενώ η εμπειρία συμπληρώνεται από τα γεύματα σε υπαίθριους χώρους, συχνά με θέα στη θάλασσα.

Η δεύτερη θέση αναδεικνύει τη σημασία της γαστρονομίας ως αναπόσπαστου στοιχείου της ελληνικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Πρώτη η Ιταλία – Η χώρα που ξεχώρισε για τις γεύσεις της

Την πρώτη θέση της κατάταξης κατέκτησε η Ιταλία, με τη γαστρονομική της παράδοση να αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες.

Από την αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα και τα σικελικά cannoli μέχρι τα ριζότο του Μιλάνου, κάθε περιοχή προσφέρει τις δικές της χαρακτηριστικές γεύσεις.

Ιδιαίτερη θέση στον γαστρονομικό χάρτη της χώρας κατέχει η Εμίλια-Ρομάνια, που φημίζεται για την παρμεζάνα, το προσούτο, τα λαζάνια, τη σάλτσα μπολονέζ και το βαλσαμικό ξίδι.

Οι 10 καλύτερες χώρες στον κόσμο για φαγητό το 2026

Σύμφωνα με την κατάταξη των αναγνωστών του Condé Nast Traveller, η πρώτη δεκάδα διαμορφώνεται ως εξής:

Ιταλία – Πίτσα, ζυμαρικά, τυριά και παραδοσιακές συνταγές. Ελλάδα – Σουβλάκι, τζατζίκι, ελιές και μεσογειακή κουζίνα. Πορτογαλία – Θαλασσινά, ψητές σαρδέλες και pastéis de nata. Ιαπωνία – Παραδοσιακή κουζίνα και υψηλή γαστρονομία. Τουρκία – Κεμπάπ, μπαχαρικά και πλούσια γαστρονομική παράδοση. Ινδονησία – Nasi goreng, satay και τοπικές σπεσιαλιτέ. Ισπανία – Παέγια, pintxos, gazpacho και βασκικές γεύσεις. Ταϊλάνδη – Αρωματικά κάρι, noodles και street food. Κροατία – Μεσογειακές επιρροές, μαύρο ριζότο και παραδοσιακά πιάτα. Νότια Αφρική – Παραδοσιακό braai και γεύσεις από διαφορετικούς πολιτισμούς.

Η έκπληξη της Κροατίας και η πτώση της Ταϊλάνδης

Ανάμεσα στις αξιοσημείωτες αλλαγές της φετινής κατάταξης βρίσκεται η παρουσία της Κροατίας, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά στη δεκάδα.

Η κροατική κουζίνα συνδυάζει μεσογειακές επιρροές με γαστρονομικές παραδόσεις της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ το Ροβίνι αναδεικνύεται σε ανερχόμενο προορισμό για τους λάτρεις του καλού φαγητού.

Αντίθετα, η Ταϊλάνδη, που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση την προηγούμενη χρονιά, υποχώρησε φέτος στην όγδοη.

Παρά την αλλαγή στην κατάταξη, εξακολουθεί να ξεχωρίζει για τη μεγάλη ποικιλία της κουζίνας της, τις νυχτερινές αγορές και το δημοφιλές street food.

Η νέα διάκριση της Ελλάδας αποτυπώνει τη σταθερή απήχηση των ελληνικών γεύσεων στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό, σε μια περίοδο κατά την οποία η γαστρονομία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην επιλογή ενός προορισμού.