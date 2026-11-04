Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας μεταξύ των εφήβων παγκοσμίως, καθώς ένας στους τέσσερις νέους ηλικίας 11 έως 17 ετών δηλώνει ότι δεν συμπλήρωσε ούτε μία ημέρα με τουλάχιστον 60 λεπτά άσκησης την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με νέα μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Global Health, αφορούν περισσότερους από 3,2 εκατομμύρια εφήβους σε 140 χώρες και περιοχές του κόσμου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περίπου 240 εκατομμύρια νέοι δεν πραγματοποίησαν ούτε μία ημέρα με τουλάχιστον μία ώρα μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, παρά τις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της άσκησης, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας των εφήβων παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα τα τελευταία 15 χρόνια.

Μόλις το 14% των εφήβων ασκείται καθημερινά

Τα στοιχεία της μελέτης αποτυπώνουν τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις συνήθειες των εφήβων από τις συστάσεις για καθημερινή σωματική δραστηριότητα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι έφηβοι δήλωσαν ότι συμπληρώνουν τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έως έντονης άσκησης κατά μέσο όρο μόλις 2,7 ημέρες την εβδομάδα.

Παράλληλα, μόνο το 14% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι επιτυγχάνει αυτό το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και τις επτά ημέρες της εβδομάδας.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η σωματική αδράνεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Μεγαλύτερο το πρόβλημα στα κορίτσια

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι ανισότητες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, με τα τελευταία να εμφανίζουν συστηματικά χαμηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα:

28% των κοριτσιών δεν συμπλήρωσε ούτε μία ημέρα με τουλάχιστον 60 λεπτά άσκησης την προηγούμενη εβδομάδα, έναντι 22% των αγοριών.

δεν συμπλήρωσε ούτε μία ημέρα με τουλάχιστον 60 λεπτά άσκησης την προηγούμενη εβδομάδα, έναντι 22% των αγοριών. Μόλις 11% των κοριτσιών ανέφερε ότι ασκείται επαρκώς καθημερινά, έναντι 17% των αγοριών.

Η διαφορά αυτή καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στη μελέτη.

«Εδώ και 15 χρόνια, καμία πρόοδος δεν έχει καταγραφεί σε παγκόσμια κλίμακα προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους νέους να είναι σωματικά δραστήριοι, ενώ τα κορίτσια μένουν ιδιαίτερα πίσω», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Σε ποιες χώρες οι έφηβοι ασκούνται λιγότερο

Η έρευνα ανέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών.

Στη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τις Φιλιππίνες, περίπου τέσσερις στους δέκα εφήβους δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία ημέρα με τουλάχιστον μία ώρα μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας την προηγούμενη εβδομάδα.

Αντίθετα, στη Σερβία και το Μπανγκλαντές, περισσότεροι από τρεις στους δέκα εφήβους ανέφεραν ότι συμπλήρωναν το συγκεκριμένο επίπεδο άσκησης καθημερινά.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τον ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικές συνθήκες, οι υποδομές και η πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους άθλησης.

«Δεν αρκεί να λέμε στους εφήβους να προσπαθήσουν περισσότερο»

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ ξεκαθάρισε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιοριστεί σε συστάσεις προς τους νέους να ασκούνται περισσότερο.

«Η λύση δεν συνίσταται στο να λέμε στους εφήβους να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες. Πρόκειται κυρίως στο να διασφαλίσουμε πως τα σχολεία, οι δρόμοι και οι συνοικίες θα αποτελούν χώρους όπου η σωματική άσκηση, το παιχνίδι και η δραστηριότητα θα είναι ασφαλή, εύκολα και αυτονόητα», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η δυνατότητα των νέων να είναι σωματικά δραστήριοι επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, η ασφάλεια των μετακινήσεων με τα πόδια ή το ποδήλατο, το σχολικό περιβάλλον, το οικονομικό κόστος και οι κοινωνικές αντιλήψεις.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης ο τρόπος ζωής που συνδέεται ολοένα περισσότερο με τη χρήση οθονών.

Ο ΠΟΥ ζητά μέτρα σε σχολεία, μεταφορές και δημόσιους χώρους

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πιο δυναμικές πολιτικές για την ενίσχυση της σωματικής δραστηριότητας των νέων.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον Οργανισμό, πρέπει να αφορούν την εκπαίδευση, τις μεταφορές, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τον αθλητισμό και τη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των εμποδίων που δυσκολεύουν τα κορίτσια να συμμετέχουν σε αθλητικές και άλλες σωματικές δραστηριότητες.

«Οι χώρες χρειάζονται πολιτικές που θα επιτρέπουν την εύκολη, ασφαλή και προσιτή ενσωμάτωση της σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή», υπογραμμίζει ο ΠΟΥ, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η παγκόσμια στασιμότητα των τελευταίων 15 ετών κινδυνεύει να συνεχιστεί.