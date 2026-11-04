Την άμεση απόσυρση διαδικτυακών διαφημίσεων που προωθούν ιατρικές υπηρεσίες με προσφορές και εκπτώσεις ενόψει της Black Friday ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες.

Με επιστολή του προς εταιρεία που έχει αναρτήσει τις συγκεκριμένες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ΙΣΑ καταγγέλλει πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, παραπλανούν τους πολίτες σχετικά με την ορθή άσκηση της ιατρικής και υποβαθμίζουν τον χαρακτήρα του ιατρικού λειτουργήματος.

Προσφορές και δώρα για εξ αποστάσεως διαγνώσεις

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η εταιρεία προτρέπει τους πολίτες να χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα της για την παροχή εξ αποστάσεως ιατρικής διάγνωσης, καθώς και για τη χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων και πιστοποιητικών.

Οι υπηρεσίες αυτές, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, προβάλλονται ως αντικείμενο εμπορικών προσφορών, εκπτώσεων ή ακόμη και δώρων, στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών για την Black Friday.

Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι τέτοιου είδους διαφημιστικές πρακτικές αντίκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στο κοινό για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παρέχονται οι ιατρικές υπηρεσίες.

«Η ιατρική πράξη δεν είναι κοινό καταναλωτικό προϊόν»

Στην επιστολή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τους ίδιους εμπορικούς όρους που ισχύουν για τα καταναλωτικά προϊόντα.

Όπως τονίζει, κάθε ιατρική πράξη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με αυστηρούς επιστημονικούς και δεοντολογικούς κανόνες, με πρωταρχικό γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΙΣΑ θεωρεί ότι η προβολή ιατρικών γνωματεύσεων και πιστοποιητικών μέσω εκπτώσεων και διαφημιστικών προσφορών υποβαθμίζει τη σημασία της ιατρικής αξιολόγησης.

Προειδοποίηση για νόμιμες ενέργειες

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί την εταιρεία να αποσύρει άμεσα τις διαφημίσεις που αφορούν την εξ αποστάσεως διάγνωση και τη χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων και πιστοποιητικών μέσω προσφορών.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες διαφημίσεις παράνομες, επικαλούμενος τις διατάξεις της ιατρικής δεοντολογίας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν συμμορφωθεί με το αίτημά του, ο ΙΣΑ προειδοποιεί ότι θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση της ιατρικής.