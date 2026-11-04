Μια νέα δυνατότητα στην αντιμετώπιση σύνθετων καρδιολογικών περιστατικών αναδεικνύει η πρώτη χρήση στην Ελλάδα προηγμένης τεχνολογίας τρισδιάστατης ενδοκαρδιακής υπερηχοκαρδιογραφίας.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, πραγματοποιήθηκε διακαθετηριακή επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδας σε ασθενή με σοβαρή, συμπτωματική ανεπάρκεια, με την καθοδήγηση του καθετήρα VeriSight Pro της Philips.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Διακαθετηριακών Βαλβίδων, με διευθυντή τον Κωνσταντίνο Σπάργια, σηματοδοτώντας την πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Όταν η καρδιά αποκαλύπτεται από το εσωτερικό της

Η ιδιαιτερότητα της τεχνολογίας βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί μπορούν να παρακολουθούν την καρδιά κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης.

Ο καθετήρας VeriSight Pro διαθέτει στην άκρη του έναν μικροσκοπικό υπερηχογραφικό αισθητήρα με 840 στοιχεία, ο οποίος παρέχει τρισδιάστατες εικόνες σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από το εσωτερικό της καρδιάς.

Η τεχνική αυτή ονομάζεται ενδοκαρδιακή υπερηχοκαρδιογραφία (ICE – Intracardiac Echocardiography) και προσφέρει στην επεμβατική ομάδα τη δυνατότητα να βλέπει με μεγάλη λεπτομέρεια τις καρδιακές δομές και να καθοδηγεί τους χειρισμούς της.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στις διακαθετηριακές επεμβάσεις της τριγλώχινας βαλβίδας, όπου απαιτείται ακριβής τοποθέτηση των συσκευών επιδιόρθωσης, όπως τα ειδικά clips που χρησιμοποιούνται για τη συμπλησίαση των γλωχίνων της βαλβίδας.

Δύο τεχνητές βαλβίδες δυσκόλευαν την απεικόνιση – Η λύση ήρθε από το εσωτερικό της καρδιάς

Το συγκεκριμένο περιστατικό παρουσίαζε μια ιδιαίτερη τεχνική δυσκολία. Η ασθενής είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε χειρουργική αντικατάσταση τόσο της μιτροειδούς όσο και της αορτικής βαλβίδας με μηχανικές προθέσεις.

Οι δύο τεχνητές βαλβίδες δημιουργούσαν ακουστικές σκιάσεις, δηλαδή περιοχές στις οποίες τα υπερηχητικά κύματα δεν επέτρεπαν την επαρκή απεικόνιση των ανατομικών δομών.

Αυτό δυσχέραινε τη λεπτομερή παρακολούθηση της πάσχουσας τριγλώχινας βαλβίδας με το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα, μια εξέταση που χρησιμοποιείται συχνά για την καθοδήγηση τέτοιων επεμβάσεων.

Έπειτα από εξατομικευμένη αξιολόγηση και συζήτηση της διεπιστημονικής Ομάδας Καρδιάς (Heart Team), αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί διακαθετηριακή επιδιόρθωση της τριγλώχινας με τη μέθοδο T-TEER (Transcatheter Tricuspid Edge-to-Edge Repair).

Με τη συγκεκριμένη τεχνική, ειδικά clips συμπλησιάζουν τις γλωχίνες της βαλβίδας, ώστε να περιοριστεί η παλινδρόμηση του αίματος που προκαλεί η ανεπάρκειά της.

Η χρήση της τρισδιάστατης ενδοκαρδιακής υπερηχοκαρδιογραφίας επέτρεψε την καθοδήγηση της επέμβασης, παρά τους περιορισμούς που δημιουργούσαν οι μηχανικές προθέσεις. Λιγότερο επεμβατική καθοδήγηση, νέες δυνατότητες για σύνθετους ασθενείς

Η σημασία της νέας τεχνολογίας δεν περιορίζεται στην καλύτερη απεικόνιση. Η δυνατότητα τρισδιάστατης παρακολούθησης από το εσωτερικό της καρδιάς μπορεί να διευκολύνει την ακριβέστερη καθοδήγηση των χειρισμών, ιδιαίτερα σε περιστατικά με δύσκολη ανατομία ή περιορισμένη απεικόνιση με τις συμβατικές μεθόδους.

Επιπλέον, σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, μπορεί να επιτρέψει την πραγματοποίηση επεμβάσεων χωρίς γενική αναισθησία και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Πρόκειται για δυνατότητες που ενδέχεται να συμβάλουν στην ταχύτερη ανάρρωση, στη συντομότερη νοσηλεία και στον περιορισμό του σχετικού κόστους, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιστατικού.

Μιχάλης Χρυσοχέρης: «Διευρύνουμε τις δυνατότητες εξατομικευμένης θεραπείας»

Ο Μιχάλης Χρυσοχέρης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Διακαθετηριακών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ και Υπεύθυνος Επεμβατικής Ηχοκαρδιογραφίας, επισημαίνει:

«Η πρώτη αυτή εφαρμογή στο ΥΓΕΙΑ αναδεικνύει τη σημασία της προηγμένης απεικόνισης στην αντιμετώπιση σύνθετων βαλβιδοπαθειών. Η τρισδιάστατη απεικόνιση μέσα από την καρδιά, σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπει την ακριβέστερη καθοδήγηση των χειρισμών και μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος και στη μείωση του χρόνου της επέμβασης. Παράλληλα, σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, παρέχει τη δυνατότητα αποφυγής της γενικής αναισθησίας και της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Τα πλεονεκτήματα αυτά μπορούν να διευκολύνουν την ταχύτερη ανάρρωση και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και περιορισμό του σχετικού κόστους. Με την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας και την εμπειρία της ομάδας μας, διευρύνουμε τις δυνατότητες εξατομικευμένης θεραπείας για ασθενείς με απαιτητικές καρδιολογικές παθήσεις».

Η πρώτη εφαρμογή του VeriSight Pro στην Ελλάδα αναδεικνύει τον ρόλο της προηγμένης απεικόνισης στην εξέλιξη της επεμβατικής καρδιολογίας, ιδιαίτερα όταν οι ανατομικές ιδιαιτερότητες ενός ασθενούς καθιστούν δύσκολη τη χρήση των καθιερωμένων τεχνικών.

Το σημαντικότερο δεν είναι απλώς ότι οι γιατροί μπορούν πλέον να βλέπουν την καρδιά τρισδιάστατα από το εσωτερικό της. Είναι ότι αυτή η δυνατότητα μπορεί να προσφέρει νέες θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με ιδιαίτερα σύνθετες καρδιολογικές παθήσεις.