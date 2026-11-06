Σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο Λεονάρδος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Παύλου Α’ του Ομολογητή, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα και συνδέθηκε με τις μεγάλες θρησκευτικές αντιπαραθέσεις της εποχής.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Λεονάρδος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα

Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα

Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία

Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Παύλου Α’ του Ομολογητή και Ιερομάρτυρα, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, Οσίου Λουκά, Αγίου Δημητριανού επισκόπου Κυθηρίας Κύπρου, Οσίου Νικάνδρου, Οσίου Παύλου του διά Χριστόν σαλού, Οσίου Αγαπίου του πρεσβυτέρου, Οσίου Βαρλαάμ του εν Χουτινή, Οσίου Λουκά του εν Σπηλαίω και Αγίου Iltud. Επίσης, τιμάται η ανάμνηση της μετά φιλανθρωπίας κατενεχθείσης κόνεως επί Λέοντος του Μεγάλου.

Άγιος Παύλος ο Ομολογητής: Ο Αρχιεπίσκοπος που εξορίστηκε και θανατώθηκε για την πίστη του

Ο Άγιος Παύλος Α’ ο Ομολογητής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. και υπήρξε μία από τις σημαντικές εκκλησιαστικές προσωπικότητες της Κωνσταντινούπολης σε μια περίοδο έντονων θρησκευτικών και πολιτικών συγκρούσεων.

Υπηρέτησε ως γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Αλεξάνδρου και, μετά τον θάνατό του, περίπου το 337 μ.Χ., τον διαδέχθηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε σε μια εποχή κατά την οποία η Εκκλησία αντιμετώπιζε σοβαρές διαφωνίες σχετικά με τη διδασκαλία του Αρείου και τις αποφάσεις της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας.

Ο Παύλος υποστήριζε τη θεολογική θέση της Συνόδου της Νίκαιας, γεγονός που τον έφερε σε αντιπαράθεση με τους υποστηρικτές του Αρειανισμού. Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος Β’, ο οποίος ευνοούσε την αντίπαλη εκκλησιαστική παράταξη, παρενέβη στις εξελίξεις και ο Παύλος απομακρύνθηκε από τη θέση του. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο Ευσέβιος Νικομηδείας.

Ο Παύλος κατέφυγε στη Ρώμη, όπου βρισκόταν εξόριστος και ο Μέγας Αθανάσιος, επίσκοπος Αλεξανδρείας. Με την υποστήριξη εκκλησιαστικών και πολιτικών παραγόντων της Δύσης επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όμως η αποκατάστασή του δεν υπήρξε οριστική. Οι διαδοχικές απομακρύνσεις και επιστροφές του αντανακλούσαν τις συγκρούσεις για τον έλεγχο της εκκλησιαστικής ηγεσίας.

Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Κώνστα, ο Παύλος απομακρύνθηκε ξανά από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και εξορίστηκε στην Κουκουσό, περιοχή της Μικράς Ασίας κοντά στα σύνορα της Κιλικίας και της Αρμενίας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, εκεί θανατώθηκε από αντιπάλους του ενώ τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Η παράδοση αναφέρει ότι τον στραγγάλισαν χρησιμοποιώντας το ωμοφόριό του, το λειτουργικό άμφιο που φορούν οι επίσκοποι.

Ο θάνατός του τοποθετείται περίπου στα μέσα του 4ου αιώνα, γύρω στο 350 μ.Χ. Αργότερα, επί αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α’, τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Η μεταφορά τους συνδέθηκε με την επικράτηση της θεολογικής παράταξης που υποστήριζε τις αποφάσεις της Συνόδου της Νίκαιας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 6 Νοεμβρίου, αναγνωρίζοντάς τον ως Ομολογητή και Ιερομάρτυρα. Η ιστορία του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στενής σχέσης ανάμεσα στην αυτοκρατορική εξουσία και την εκκλησιαστική ηγεσία κατά τον 4ο αιώνα.

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Εορτολόγιο Νοεμβρίου

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