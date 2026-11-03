Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Λοκρίδας και συγκεκριμένα στην Αταλάντη την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, όταν βρέθηκε νεκρός ένας 65χρονος σε ιδιόκτητη αποθήκη.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο 65χρονος εντοπίστηκε από τη σύζυγό του, η οποία έσπευσε αμέσως να ζητήσει βοήθεια, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Νωρίτερα, η γυναίκα προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς όμως να λάβει απάντηση, γεγονός που την ανησύχησε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών, το οποίο έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης.