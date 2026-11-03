Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, όταν ταξί, που μετέφερε τρεις μαθητές στο σχολείο τους από χωριά της Ερεσού στην πόλη της Μυτιλήνης, βγήκε από το δρόμο και ανατράπηκε.

Οι τρεις μαθητές και ο οδηγός του ταξί είναι καλά στην υγεία τους, με τον τελευταίο να έχει υποστεί ένα ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, ως αποτέλεσμα της έντονης εκείνη την ώρα βροχόπτωσης.