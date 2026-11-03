Στην πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έφτασαν τα ξημερώματα της Τρίτης 33 αιωνόβιες αριές, φορτωμένες σε νταλίκες και εν μέσω καταρρακτώδους βροχής.

Το έργο της μετατροπής της πλατείας σε Πάρκο Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα μεγάλα δέντρα αναμένεται να αρχίσουν να διαμορφώνουν τη νέα εικόνα του χώρου.

Οι αριές, ηλικίας περίπου 90 – 100 ετών και ύψους έως 12 μέτρων, μεταφέρθηκαν από το φυτώριο στο σημείο της ανάπλασης. Οι λάκκοι φύτευσης έχουν ήδη διαμορφωθεί, ενώ τοποθετήθηκε και το ειδικό υλικό που χρησιμοποιείται περιμετρικά για το δέσιμο των δέντρων, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κάθε δέντρο, μαζί με τη γλάστρα του, ζυγίζει από δύο έως τέσσερις τόνους, ανάλογα με το μέγεθος του κορμού και τη φυλλωσιά του, ενώ για τη φύτευσή των αριών απαιτείται η χρήση γερανού ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής τοποθέτησή τους.

«Η μελέτη του έργου προέβλεπε την τοποθέτηση μεγάλων δέντρων, τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα της πλατείας», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο οποίος επιθεώρησε το πρωί το σημείο.

Το είδος που επιλέχθηκε να φυτευτεί στη νέα πλατεία Ελευθερίας είναι αριά, μια ποικιλία βελανιδιάς, αργής ανάπτυξης, που αναπτύσσεται μερικά εκατοστά κάθε χρόνο. Η περίοδος φύτευσης θεωρείται από τους ειδικούς ως η ιδανική, καθώς δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στο υπέργειο τμήμα τους.

Για την τοποθέτησή τους έχουν διαμορφωθεί μεγάλοι λάκκοι, ενώ γύρω στους κορμούς θα γίνει σπορά με αγριολούλουδα.

Βασική χώρα προέλευσης των συγκεκριμένων δέντρων είναι η Ισπανία. Δεν καλλιεργούνται σε φυτώρια στην Ελλάδα, ενώ κάποια μεμονωμένα δείγματα υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη.

Οι ειδικοί που ανέλαβαν τη φύτευση τα αναζητούσαν για αρκετούς μήνες στην Ευρώπη, προκειμένου να εντοπίσουν το φυτώριο στην Ισπανία που είχε τον απαιτούμενο αριθμό των 33 αριών και τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές, που προέβλεπε η μελέτη της ανάπλασης.

Εκτός από τις αριές, που θα δημιουργήσουν μια πυκνή συστάδα κεντρικά του χώρου, περιμετρικά της νέας πλατείας Ελευθερίας διατηρούνται τα μεγάλα πλατάνια και θα φυτευτεί στις ρίζες τους κρεμοκλαδές δενδρολίβανο, μία ποικιλία με χαρακτηριστική τάση οι βλαστοί να γέρνουν προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν οι τσιμεντένιες δενδροδόχοι που διαμορφώθηκαν γύρω από τα πλατάνια.

Στο μεταξύ, οι εργασίες ανάπλασης προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις και εκτιμάται ότι το έργο θα είναι έτοιμο να παραδοθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες την άνοιξη του 2027.

«Η ανάπλαση προχωράει καλά. Βέβαια, πάντα υπάρχουν προβλήματα σε ένα έργο, αλλά δεν πρέπει να τα αφήνουμε να μας κερδίζουν. Τα λύνουμε και προχωράμε κανονικά για να παραδοθεί στο τέλος της άνοιξης», συμπλήρωσε ο κ. Νικηφορίδης.

Στο δάπεδο θα υπάρχει εναλλαγή πλακόστρωτων επιφανειών και πράσινων νησίδων, ενώ το γλυπτό για το Ολοκαύτωμα θα μετακινηθεί κεντρικά της νέας πλατείας. Επιπλέον, θα τοποθετηθεί ένα ηλιακό ρολόι, αλλά και καθιστικά για τους πολίτες.

Όπως υπογράμμισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, «το συγκεκριμένο έργο, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας, δημιουργεί μια ακόμη μεγάλη πλατεία κατά μήκος της παλιάς παραλίας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κόσμος θα το υποδεχτεί θετικά. Θα είναι ένας χώρος ανοιχτός και φιλόξενος για όλους».