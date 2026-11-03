Μια πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση κυβερνοεπίθεσης καταγγέλθηκε στην Κηφισιά. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου επαγγελματικών ψυγείων κρεοπωλείου και επιχείρησαν να μεταβάλουν τις θερμοκρασίες τους σε ακραία επίπεδα. Το περιστατικό, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων κρέατος, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φαινόμενο κυβερνοεπιθέσεων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, το οποίο έχει προκαλέσει συναγερμό σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες εβδομάδες.

Την καταγγελία έκανε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως περιέγραψε, οι δράστες εισέβαλαν στο σύστημα διαχείρισης των ψυγείων και επιχείρησαν να αυξήσουν τη θερμοκρασία τους, από τους μηδέν έως τους 150 βαθμούς Κελσίου.

Η παράξενη συμπεριφορά των ψυγείων έγινε αντιληπτή πολύ νωρίς το πρωί, όταν οι εργαζόμενοι έφτασαν στο κρεοπωλείο για να ξεκινήσουν την προετοιμασία των παραγγελιών χονδρικής. Το κατάστημα αρχίζει να λειτουργεί περίπου στις 4 τα ξημερώματα και οι υπάλληλοι διαπίστωσαν από τις πρώτες κιόλας στιγμές ότι υπήρχε πρόβλημα στις ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι είχε προκύψει κάποια συνηθισμένη τεχνική δυσλειτουργία. Για τον λόγο αυτό επικοινώνησαν με τον ψυκτικό που συνεργάζεται με την επιχείρηση, ζητώντας του να ελέγξει τον εξοπλισμό και να διαπιστώσει τι είχε προκαλέσει την ασυνήθιστη λειτουργία.

Σύντομα, ωστόσο, έγινε σαφές ότι η κατάσταση ήταν πιο περίπλοκη. Παρά τις προσπάθειες του τεχνικού, το πρόβλημα δεν αποκαθίστατο, ενώ οι ενδείξεις θερμοκρασίας παρέπεμπαν σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από μια απλή βλάβη. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν ότι είχε χαθεί ακόμη και η δυνατότητα χειροκίνητης παρέμβασης στις ρυθμίσεις των ψυγείων.

«Δεν μας επιτρεπόταν να μπούμε στο σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης, εξηγώντας ότι δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης. Ο τεχνικός εξέτασε αρχικά το ενδεχόμενο να υπήρχε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση ή κάποια διακύμανση στην τάση του ρεύματος, χωρίς όμως οι έλεγχοι να δείξουν κάτι τέτοιο.

Έπειτα από περίπου μία ώρα διερεύνησης άρχισε να διαμορφώνεται η εκτίμηση ότι κάποιος είχε αποκτήσει παράνομα πρόσβαση στο σύστημα. Η ανάκτηση του ελέγχου δεν ήταν άμεση, καθώς, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, ο τεχνικός χρειάστηκε συνολικά περίπου δύο ώρες για να μπορέσει να επαναφέρει τη λειτουργία των ψυγείων.

Η απόπειρα να φτάσουν τα ψυγεία στους 150 βαθμούς Κελσίου

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης αφορά τις εντολές που φέρεται να έδωσαν οι άγνωστοι στο σύστημα. Όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης, οι ρυθμίσεις είχαν τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η θερμοκρασία των ψυγείων να αυξηθεί από τους μηδέν στους 150 βαθμούς Κελσίου.

Ευτυχώς, η παρέμβαση εντοπίστηκε προτού η θερμοκρασία φτάσει στα επίπεδα που είχαν οριστεί από τους δράστες. Ο ιδιοκτήτης διευκρίνισε ότι δεν καταγράφηκε τελικά τόσο μεγάλη άνοδος, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί η καταστροφή των αποθηκευμένων ποσοτήτων κρέατος. Εάν η επίθεση είχε παραμείνει απαρατήρητη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι συνέπειες για την επιχείρηση θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς θα κινδύνευαν τα προϊόντα και η διατήρησή τους στην απαιτούμενη θερμοκρασία.

Σημαντικό ρόλο στον έγκαιρο εντοπισμό του περιστατικού φαίνεται ότι έπαιξε το σύστημα επιτήρησης που διαθέτει το κρεοπωλείο. Πρόκειται για σύγχρονη εγκατάσταση, η οποία παρακολουθεί διαρκώς τις θερμοκρασίες και αποστέλλει αυτόματες ειδοποιήσεις τόσο στην εταιρεία που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη όσο και στα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων του καταστήματος.

Με αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε ασυνήθιστη μεταβολή στις συνθήκες λειτουργίας μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτή. Παρ’ όλα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση οι πρώτες ενδείξεις δεν οδήγησαν αμέσως στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για κακόβουλη ενέργεια, καθώς αρχικά όλοι αναζητούσαν την αιτία σε κάποιο τεχνικό πρόβλημα.

Αναφορές για αντίστοιχα περιστατικά σε σούπερ μάρκετ και επιχείρηση εστίασης

Η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας των πληροφοριών που μετέφερε ο ιδιοκτήτης σχετικά με δύο ακόμα επιχειρήσεις της ίδιας περιοχής. Όπως υποστήριξε, ο τεχνικός που ανέλαβε την αποκατάσταση της λειτουργίας των ψυγείων τον ενημέρωσε ότι παρόμοια προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και αλλού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, ανάλογες δυσλειτουργίες αντιμετώπισαν ένα σούπερ μάρκετ και ένα κατάστημα μαζικής εστίασης. Ο ιδιοκτήτης επεσήμανε ότι και οι δύο αυτές επιχειρήσεις συνεργάζονταν με την ίδια τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση και την υποστήριξη των ψυκτικών εγκαταστάσεων του κρεοπωλείου.

Η συγκεκριμένη πληροφορία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση στα συστήματα των επιχειρήσεων. Ένα από τα ενδεχόμενα που τίθενται προς διερεύνηση είναι εάν οι δράστες αξιοποίησαν κοινή τεχνική υποδομή ή λογαριασμούς απομακρυσμένης διαχείρισης, μέσω των οποίων μπορούσαν να ελέγχουν τις ψυκτικές εγκαταστάσεις διαφορετικών πελατών.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει τεχνική επιβεβαίωση ότι η εταιρεία συντήρησης αποτέλεσε το σημείο από το οποίο εισήλθαν οι άγνωστοι στα συστήματα. Ο ιδιοκτήτης, από την πλευρά του, εκτιμά ότι το κρεοπωλείο δεν ήταν απαραίτητα ο εξαρχής επιλεγμένος στόχος. Αντίθετα, θεωρεί πιθανό οι δράστες να αναζητούν συστήματα με αδυναμίες ασφαλείας, αποκτώντας πρόσβαση σε όσα δεν διαθέτουν επαρκή προστασία.

Έκλεισαν την ασύρματη σύνδεση των ψυγείων μετά την κυβερνοεπίθεση

Η πρώτη κίνηση της επιχείρησης μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας των ψυγείων ήταν να περιορίσει τη δυνατότητα εξωτερικής πρόσβασης. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή απενεργοποίηση του Wi-Fi που συνδέει τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποτραπεί μια νέα απομακρυσμένη παρέμβαση μέχρι να αξιολογηθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Όπως εξήγησε ο ιδιοκτήτης, υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στα παλαιότερα και στα νεότερα συστήματα ψύξης. Οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις λειτουργούν με συμβατικούς μηχανισμούς και δεν παρέχουν αντίστοιχες δυνατότητες ασύρματου ελέγχου. Αντιθέτως, τα σύγχρονα ψυγεία μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στους υπευθύνους να παρακολουθούν και να μεταβάλλουν τις θερμοκρασίες τους ακόμα και από απόσταση.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει σημαντική ευκολία στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς επιτρέπει τον συνεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων και την άμεση ενημέρωση για τυχόν προβλήματα. Ωστόσο, η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης δημιουργεί ταυτόχρονα νέους κινδύνους, εφόσον δεν συνοδεύεται από επαρκείς μηχανισμούς κυβερνοασφάλειας.