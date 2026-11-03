Για τη δική του εμπειρία με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που φέρεται να εξαπατούσε δωρητές, υπεξαιρώντας χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, μίλησε ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, γονέας παιδιού με προβλήματα υγείας.

Όπως περιέγραψε στο ΕΡΤnews, η ΜΚΟ ανέλαβε να συγκεντρώσει χρήματα για τη θεραπεία του γιου του στη Ρωσία, ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε, ενώ συγκεντρώθηκαν 42.000 ευρώ μέσα σε έναν μήνα, η οικογένειά του δεν έλαβε τελικά ούτε ένα ευρώ.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η προσέγγισή του από εκπρόσωπο της οργάνωσης έγινε τον Ιούνιο του 2020, στην Κομοτηνή, όπου εργαζόταν.

Η αντιπρόεδρος της ΜΚΟ, όπως είπε, επικοινώνησε μαζί του, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά του και την προσπάθεια που κατέβαλλε για την αντιμετώπιση της ασθένειας του παιδιού του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Θεοδωρίδη, ο γιος του αντιμετωπίζει επιληπτικές κρίσεις από την ηλικία των πέντε μηνών και η οικογένεια είχε ήδη απευθυνθεί σε διάφορες κλινικές και νοσοκομεία στην Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς να καταφέρει να βρει αποτελεσματική λύση.

Στη συνέχεια, μέσω Έλληνα ομογενή, ήρθε σε επαφή με χειρουργό στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, με στόχο να προχωρήσει σε εξειδικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, έπειτα από την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής, το παιδί παρουσίασε σταδιακή βελτίωση, με μείωση των κρίσεων και καλύτερη κινητική λειτουργία. Ωστόσο, η συνέχιση της θεραπευτικής προσπάθειας απαιτούσε σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Η ΜΚΟ ανέλαβε να διοργανώσει διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των εξόδων της θεραπείας.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρίδη, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου συγκεντρώθηκαν συνολικά 42.000 ευρώ, ποσό που εμφανιζόταν στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του προέδρου της οργάνωσης, όπως ο ίδιος του είχε γνωστοποιήσει.

Η οικογένεια είχε υπολογίσει ότι για την κάλυψη των αναγκών της θεραπείας απαιτούνταν περίπου 95.000 ευρώ. Ωστόσο, όταν συγκεντρώθηκε το ποσό των 42.000 ευρώ, ο πρόεδρος της ΜΚΟ ενημέρωσε τον πατέρα ότι η προσπάθεια διακόπτεται, καθώς θεωρήθηκε αποτυχημένη η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων.

Όπως κατήγγειλε ο κ. Θεοδωρίδης, όταν ζήτησε να ενημερωθεί για την τύχη των χρημάτων, άρχισε να αντιμετωπίζει πιέσεις και απειλές, ενώ του ζητήθηκε να μην παρεμβαίνει στη διαδικασία και να μην αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της πολεμικής σύγκρουσης, που δυσχέραναν την επικοινωνία με την κλινική στη Ρωσία και την εξασφάλιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ο Έλληνας ομογενής που είχε λειτουργήσει ως σύνδεσμος με την κλινική επιστρατεύτηκε, με αποτέλεσμα να χαθεί η επικοινωνία μαζί του.

Περίπου 14 μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας, ο πατέρας ενημερώθηκε ότι τα χρήματα είχαν δεσμευτεί στον τραπεζικό λογαριασμό, λόγω έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών, και ότι η οικογένεια δεν μπορούσε πλέον να τα διεκδικήσει. Σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, υπήρχε μάλιστα το ενδεχόμενο επιστροφής των χρημάτων στους δωρητές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο λογαριασμός, στον οποίο συγκεντρώνονταν οι δωρεές ήταν προσωπικός λογαριασμός του προέδρου της ΜΚΟ στην Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, ανέφερε ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του, δεν έλαβε ποτέ χρήματα από το ποσό που είχε συγκεντρωθεί για το παιδί του.

Σε ερώτηση γιατί δεν προχώρησε τότε σε καταγγελία ή δικαστικές ενέργειες, εξήγησε ότι η οικογένεια βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και ψυχολογική κατάσταση. Όπως είπε, τα έξοδα για εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις και θεραπείες έφταναν περίπου τα 2.000 ευρώ τον μήνα, ενώ η προτεραιότητά του ήταν να εξασφαλίσει την απαραίτητη φροντίδα για το παιδί του.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τον εκπρόσωπο της οργάνωσης να του αποδώσει έστω ένα μέρος των χρημάτων, προτείνοντας να παρακρατήσει η ΜΚΟ το υπόλοιπο ποσό.

Ο κ. Θεοδωρίδης εκτίμησε ότι η οικογένειά του έχει δαπανήσει συνολικά περίπου 300.000 ευρώ μέσα στα χρόνια για την αντιμετώπιση της ασθένειας του παιδιού, μέσα από προσωπικές προσπάθειες, τη συνδρομή φίλων και συγγενών, αλλά και εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων. Όπως σημείωσε, η οικογένεια έχει πλέον εξαντληθεί οικονομικά, ενώ η πολυετής δοκιμασία έχει επιβαρύνει σημαντικά και την ψυχολογική και σωματική της κατάσταση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πληροφορήθηκε πως, περίπου έξι χρόνια αργότερα, πραγματοποιήθηκε νέα προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων, με αναφορά στο όνομα του παιδιού του, μέσω της οποίας φέρεται να συγκεντρώθηκαν 75.000 ευρώ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει εάν και με ποιον τρόπο συγκεντρώθηκε το συγκεκριμένο ποσό.

Η μάχη για την υγεία του παιδιού και η εξάντληση της οικογένειας

Παρά τις δυσκολίες, ο γιος του παρουσιάζει σήμερα σημαντική βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι επιληπτικές κρίσεις έχουν μειωθεί από περίπου 100 σε 30, ενώ το παιδί μπορεί πλέον να περπατά με υποστήριξη και έχει αρχίσει να παρουσιάζει βελτίωση στη συγκέντρωση και την επικοινωνία του.

Σχετικά με τις πρόσφατες συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση της ΜΚΟ, ο κ. Θεοδωρίδης είπε ότι είχε από καιρό υποψίες για τη συμπεριφορά του προέδρου της οργάνωσης, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε. Όπως σημείωσε, περίμενε ότι κάποια στιγμή θα αποκαλυπτόταν κάτι για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η μαρτυρία του αναδεικνύει τις σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης για ένα παιδί με σοβαρά προβλήματα υγείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικογένειά του είχε άμεση και επιτακτική ανάγκη οικονομικής στήριξης.