Ο Ραφαήλ είναι μόλις 4 ετών και εντυπωσιάζει, χορεύοντας ποντιακά και κερδίζοντας το χειροκρότημα όσων τον παρακολουθούν.

Ο μικρός συμμετέχει στο παιδικό χορευτικό του Συλλόγου Ποντίων Ξενιτιάς Νταχάου και Περιχώρων στη Γερμανία, ενώ, όπως αποκάλυψε η μητέρα του, Έφη Καλπακίου, στην ΕΡΤ χορεύει από τότε που ήταν μόλις 7-8 μηνών. Η αγάπη του για την ποντιακή μουσική είναι τόσο μεγάλη, που καθημερινά ακούει τραγούδια και χορεύει με ενθουσιασμό.

Ο σύλλογος αριθμεί περίπου 40 παιδιά στο μεγάλο και 12 στο μικρό χορευτικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ποντιακής παράδοσης στις νεότερες γενιές.

Η μητέρα του Ραφαήλ, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία με οικογενειακές ρίζες από τη Δράμα, την Ξάνθη και την Καβάλα, συμμετέχει και η ίδια στις πολιτιστικές δραστηριότητες.

Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια των μελών και των δασκάλων, η ποντιακή μουσική, οι χοροί και η πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζουν να περνούν από γενιά σε γενιά, ακόμη και μακριά από την Ελλάδα.