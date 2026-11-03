Αυξημένη προσοχή χρειάζεται και σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, καθώς η κακοκαιρία φέρνει νέο κύμα βροχών, καταιγίδων, χαλαζοπτώσεων και έντονων φαινομένων.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, με κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις, τα φαινόμενα θα «χτυπήσουν» περιοχές της δυτικής, βόρειας και ανατολικής νησιωτικής Ελλάδας.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στην Κέρκυρα, τους Παξούς, την Ήπειρο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

Εντωμεταξύ, από το βράδυ της Δευτέρας εστάλησαν μηνύματα από το 112 σε κατοίκους της Κέρκυρας, των Παξών, των Αντιπάξων, των Διαποντίων Νήσων, της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Στα νησιά #Κέρκυρα, #Παξών, #Αντιπαξών & #Διαπoντίων_Νήσων, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 In the regional Unit of #Thesprotia, from tonight onwards until the early mornings hours, heavy rain and thunderstorm



‼️ Limit your movements



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Πρεβέζης, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Επίσης, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα Agneta επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις μέχρι και σήμερα Τρίτη κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Για σήμερα Τρίτη, η κατανομή των επικίνδυνων φαινομένων έχει ως εξής:

Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος: Κόκκινη προειδοποίηση, κυρίως για τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, έως τις πρωινές ώρες.

Δυτική, κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Κόκκινη προειδοποίηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται σταδιακά ανατολικότερα.

Θράκη, Θάσος και Σαμοθράκη: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, επίσης με κόκκινη προειδοποίηση.

Βορειοανατολικό Αιγαίο: Η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος και η Λέσβος βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι, για την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα, καθώς και για τα Δωδεκάνησα από το πρωί έως το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και νοτιότερα, προβλέπονται επίσης βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη

Άστατος προβλέπεται ο καιρός και στην Αττική, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τις πρώτες ώρες της ημέρας και το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να αποκτήσουν ένταση και να συνοδευτούν ακόμη και από χαλαζόπτωση.

Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακός περιορισμός των βροχοπτώσεων και βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ στα θαλάσσια τμήματα.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 14 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι οι ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά 7, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι αντίστοιχης έντασης.

Στο Ιόνιο οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 8. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να κυμαίνονται μεταξύ 16 και 20 βαθμών Κελσίου.

Αναλυτικότερα, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν:

Στη δυτική Μακεδονία από 2 έως 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία από 5 έως 16 βαθμούς και στην Ήπειρο από 5 έως 17 βαθμούς.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 6 έως 20 βαθμούς.

Στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 16 βαθμούς.

Στα νοτιότερα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένες θα παραμείνουν και οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία Agneta

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα της Τρίτης, αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές.

Έως το βράδυ, οι βροχές προβλέπεται να περιοριστούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Από αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο η στροφή των ανέμων σε βόρειους θα συνοδευτεί από περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Το κρύο θα γίνει περισσότερο αισθητό κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Σοβαρά προβλήματα και εικόνες καταστροφής στη Ρόδο

Υπενθυμίζεται ότι από τα ξημερώματα της Δευτέρας, έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν στη Ρόδο, κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, η περιοχή του Αρχαγγέλου αντιμετώπισε τα σοβαρότερα προβλήματα, μετά την υπερχείλιση ποταμού.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε καταστήματα και άλλες ιδιοκτησίες. Πλημμυρικά φαινόμενα μικρότερης έκτασης σημειώθηκαν επίσης στην περιοχή Αφάντου και σε χωριά της νότιας Ρόδου, με προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε επιμέρους σημεία.

Η ένταση της κακοκαιρίας οδήγησε και στην ενεργοποίηση του 112. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα προς κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μάλιστα, στήθηκε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί, που εγκλωβίστηκαν μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή Πολύστρατο της Λίνδου. Οι συνθήκες στο σημείο ήταν δύσκολες, αλλά ευτυχώς η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος.

Πλημμύρες και προβλήματα σε Σάμο, Κάλυμνο, Θάσο και άλλες περιοχές

Προβλήματα από την κακοκαιρία, σημειώθηκαν και στη Σάμο, όπου υπερχείλισε ρέμα στην περιοχή του Ηραίου με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και υπόγεια, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην Κάλυμνο και σύμφωνα με το kalymnosnews, σημειώθηκε κατολίσθηση, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στην Πόθια. Ένας μεγάλος ογκόλιθος αποκολλήθηκε από την πλαγιά, πέρασε πάνω από τον δρόμο και κατέληξε μέσα σε ιδιωτικό γκαράζ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στην Κίμωλο, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με ορμή μέσα από τους οικισμούς.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν στη Θάσο, ενώ η κακοκαιρία σάρωσε και τη Λήμνο, όπου τα ορμητικά νερά και οι λάσπες έχουν κατέβει μέχρι και τη θάλασσα.

Επίσης, για ακόμη μία φορά, η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους του Βόλου και της Νέας Ιωνίας σε ορμητικούς χειμάρρους, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και αναστάτωση στους κατοίκους