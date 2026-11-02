Από ποδοσφαιριστής σε ερασιτεχνικές ομάδες και υπάλληλος του Δήμου, σε ποδοσφαιρικό παράγοντα με πολυτελή αυτοκίνητα και ακριβά ρούχα και, στη συνέχεια, σε επικεφαλής μιας ΜΚΟ που εμφανιζόταν να συγκεντρώνει χρήματα για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Αυτή είναι η διαδρομή του 37χρονου που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με την οργάνωση «Παιδική Χαρά», η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να υπεξαιρούσε δωρεές που προορίζονταν για την υποστήριξη άρρωστων παιδιών.

Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν στο όνομα της φιλανθρωπίας φέρονται να χρηματοδοτούσαν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Σαμπάνιες Moët, πανάκριβες τσάντες, πρώτα τραπέζια στα νυχτερινά κέντρα, πολυτελείς διακοπές και ακριβά αυτοκίνητα φέρονται να αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας του 37χρονου, ενώ παράλληλα ερευνάται η εμπλοκή του σε υποθέσεις στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων και παράνομου στοιχηματισμού.

«Όλα αυτά γίνονται με συνδρομή των μελών. Βάζουμε κάθε μέρα από το υστέρημά μας, από δωρεές πολιτών», έλεγε ο ίδιος, παρουσιάζοντας τη δράση της οργάνωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δωρεές των πολιτών φέρονται να κατέληγαν σε προσωπικές απολαύσεις και πολυτελείς αγορές.

«Περνούσε εδώ πέρα με τα αυτοκίνητα που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του, γιατί δεν είχε ποτέ αμάξι στη ζωή του. Ένα παιδί που δεν είχε στον ήλιο μοίρα ας πούμε (είχε) ένα Mercedes και ενδιάμεσα περνούσε και με ένα Cayenne», αναφέρει η θεία του 37χρονου, μιλώντας για την εντυπωσιακή αλλαγή στον τρόπο ζωής του.

Από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην ίδρυση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Ο 37χρονος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παλαιό Ελευθεροχώρι Πιερίας. Σε ηλικία μόλις 15 ετών ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στον Αιγινιακό, αγωνιζόμενος στη θέση του σέντερ φορ.

Σε αντίθεση με τον αδελφό του, ο οποίος ως τερματοφύλακας πέρασε από γνωστές ομάδες, ο ίδιος παρέμεινε σε ερασιτεχνικούς συλλόγους, ενώ παράλληλα εργαζόταν για να εξασφαλίζει τα προς το ζην.

«Κάποτε ήταν ένας υπαλληλάκος του Δήμου. Υπαλληλάκο λέω αυτόν. Γιατί οι υπάλληλοι είναι όλοι κύριοι που είναι εδώ στο Δήμο. Και ξαφνικά από την αφάνεια και από το μεροκάματο έγινε αυτό που έγινε», αναφέρει χαρακτηριστικά η θεία του.

Προς τα τέλη του 2019 ολοκληρώθηκε η ποδοσφαιρική του καριέρα. Ωστόσο, έναν χρόνο νωρίτερα, το 2018, είχε ήδη ιδρύσει τη ΜΚΟ με την επωνυμία «Παιδική Χαρά». Σκοπός της, σύμφωνα με όσα παρουσιαζόταν ότι επιδίωκε, ήταν η συγκέντρωση χρημάτων μέσω εράνων για παιδιά που έπασχαν από καρκίνο, σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες.

Μάλιστα, ακόμη και η ιστορία ενός άρρωστου ανιψιού του, που φέρεται να είχε αποτελέσει αφορμή για τη δημιουργία της φιλανθρωπικής οργάνωσης, αμφισβητείται από συγγενικό του πρόσωπο.

Η θεία του 37χρονου, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε παιδί στην οικογένεια που να αντιμετώπιζε καρκίνο.

«Αυτό δεν ισχύει. Όχι, αυτό είναι μέγα ψέμα. Κανένα ανιψάκι που δεν έχει καρκίνο. Όχι. Δόξα Σοι ο Θεός, τα μωράκια αυτά από ξαδέλφες του κι αυτά είναι όλα μια χαρά».

Η ανάγκη των πολιτών να συνδράμουν οικογένειες που αντιμετώπιζαν πραγματικά δύσκολες καταστάσεις φαίνεται πως συνέβαλε στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της ΜΚΟ. Μέσα σε λίγα χρόνια, η οργάνωση φέρεται να διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δεν κατέληγαν στον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονταν.

Αντίθετα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται καταγγελίες για διοχέτευση χρημάτων σε στοιχηματικές δραστηριότητες, στημένους αγώνες και έναν πολυτελή τρόπο ζωής, με διαμονές σε πεντάστερα ξενοδοχεία, ακριβά εστιατόρια και ταξίδια.

«Ένα παιδί ήσυχο του χωριού ήταν. Αυτό που έκανε είναι η χειρότερη αμαρτία στον κόσμο. Ένα παιδί από την αφάνεια όταν βγήκε στην επιφάνεια δεν παραξενεύτηκε κανείς;», διερωτάται η θεία του.

Η επιστροφή στο ποδόσφαιρο ως μεγαλοπαράγοντας

Το 2023, ο 37χρονος επέστρεψε δυναμικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά όχι ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως παράγοντας ομάδας.

Η εικόνα του είχε πλέον αλλάξει. Μαύρα γυαλιά, ακριβά ρούχα και πολυτελή αυτοκίνητα συνόδευαν την παρουσία του στα γήπεδα. Προχωρούσε σε μεταγραφές που ξεχώριζαν για τα δεδομένα των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, φωτογραφιζόταν στα αποδυτήρια και συχνά βρισκόταν στα κάγκελα των γηπέδων, διαμαρτυρόμενος έντονα προς τους διαιτητές.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων και παράνομο στοιχηματισμό.

Οι διάλογοι «φωτιά» για τις παρεμβάσεις στη διαιτησία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αποδίδονται στον 37χρονο και σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Σε μία από αυτές, ο κατηγορούμενος περιγράφει συνάντηση που είχε με τον αρχιδιαιτητή, εκφράζοντας την πρόθεσή του να επιδείξει τη δύναμή του.

Φιρινίδης: «Βρέθηκα χθες το βράδυ με αυτόν τον αρχιδιαιτητή».

Συνομιλητής: «Και;»

Φιρινίδης: «Επειδή έχουν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, λέω θέλω να τους την κόψω, να κάνω επίδειξη δύναμης»

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος φέρεται να πραγματοποίησε συνολικά 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες της ομάδας του.

Σε μία από τις συνομιλίες που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να επιχειρούσε να επηρεάσει την εξέλιξη αγώνων, γίνεται αναφορά σε χρηματικά ανταλλάγματα για την αποβολή συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών.

Φιρινίδης: Και μου λέει «ποιον θες να βάλουμε;». Λέω «πες μου κάποιον». Και μου λέει «θες να δώσεις χαρτζιλίκι;». Λέω «ναι». Και μου λέει «άστο πάνω μου».

Συνομιλητής: «Κάνα πεντακοσάρικο;»

Φιρινίδης: «300 ευρώ. 300 ευρώ και τον είπα αν βγάλεις κόκκινη τον Α… ή τον Π… θα πάρεις άλλα 300».

«Θα τον τσιμπήσουν κι αυτόν» – Οι φόβοι για επικείμενη σύλληψη

Σε άλλες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φαίνεται πως πρόσωπα του περιβάλλοντος του 37χρονου συζητούσαν το ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπος με τις Αρχές.

Σε χαρακτηριστικό διάλογο, συνεργάτης του τον ενημερώνει ότι έχει ακούσει πως η σύλληψή του ενδέχεται να είναι θέμα χρόνου. Ο ίδιος, μάλιστα, φαίνεται να του προτείνει να μην περιορίζει τις αναφορές του στο σωματείο, αλλά να επικαλείται και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Συνεργάτης: Μου λέει ο Ρ… θέμα χρόνου είναι λέει να τον τσιμπήσουνε κι αυτόν. Όπως στο λέω! Λέει: τι κάνει ο Κώστας; Κάνει κάτι παράνομο; Λέω: όχι ρε, τι παράνομο; Έχει ένα σωματείο ξέρω γω κι αυτά. Αλλά απλά λέω είναι ζηλιάρης ο άλλος που τα λέει.

Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Καλά, εννοείται πως την πιστεύω.

Συνεργάτης: Όχι, δεν λέει ψέματα. Με είπε ακριβώς αυτή τη φράση. Λέει, είναι θέμα χρόνου, λέει, θα τον τσιμπήσουν κι αυτόν.

Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Ωωωω.

Συνεργάτης: Ο Ρ… το μ….

Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Τι βλάκας είναι αυτός;

Συνεργάτης: Ναι, ναι. Και λέει η Σ…: Τι κάνει; Κάνει τίποτα ο Κώστας; Λέω: Όχι ρε, τι να ‘χει κάνει; Έχει ένα σωματείο λέω με τη γυναίκα του. Και πάτα λέω να δεις. Δεν ήξερε καν το σωματείο η Σ… βασικά.

Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Εσύ μη λες για το σωματείο. Πες: έχει αυτοκίνητα, έχει αυτά, έχει το ένα, έχει το άλλο.

Συνεργάτης: Ε, σωματείο είπα ρε μ…. Δεν είπα ότι…

Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Ναι, μη λες. Μην το εστιάζεις μόνο εκεί. Να λες ξέρω γω, έχει επιχειρήσεις.

Συνεργάτης: Είπα ρε, είπα. Έχει και μαγαζί λέω στην Καλαμαριά. Ασχολείται με διάφορα.

Οι πολλαπλοί ρόλοι του 37χρονου και η απολογία του

Πέρα από την ιδιότητα του επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και την ενασχόλησή του με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ο 37χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν και επιχειρηματικά, ενώ παρουσιαζόταν και ως επικεφαλής φιλοζωικού σωματείου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τον κατηγορούμενο να αναμένεται να απολογηθεί μέσα στην εβδομάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος αναμένεται να υποστηρίξει την αθωότητά του, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται.