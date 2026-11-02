Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης απάτης με δωρεές προς τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», καθώς η Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και μία από τους συλληφθέντες, είχε βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπη με καταγγελία για υπεξαίρεση χρημάτων από διαφορετική μη κυβερνητική οργάνωση.

Η 35χρονη και ο 37χρονος σύντροφός της βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν με σκοπό την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ποσά που προορίζονταν για νοσηλείες και θεραπείες φέρεται να κατέληγαν σε προσωπικές δαπάνες, πολυτελείς διαμονές και στοιχηματικές δραστηριότητες.

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης εμφανίζεται ως ιδρυτής, πρόεδρος και δημόσιος εκπρόσωπος του σωματείου, ενώ η Βασιλική Μανησιώτη συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση.

Η μήνυση του 2018 για χρήματα άλλης ΜΚΟ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια παλαιότερη καταγγελία που είχε γίνει σε βάρος της Βασιλικής Μανησιώτη, αρκετά χρόνια πριν από την τωρινή υπόθεση.

Στις 14 Νοεμβρίου 2018 είχε υποβληθεί μήνυση σε βάρος της για φερόμενη υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη μη κυβερνητική οργάνωση, στην οποία είχε προσφερθεί να εργαστεί εθελοντικά.

Κατά την καταγγελία, η γυναίκα προσέγγιζε πολίτες ζητώντας οικονομική βοήθεια για τη μεταφορά παιδιού στο εξωτερικό, προκειμένου να υποβληθεί σε νοσηλεία.

Ωστόσο, φέρεται να πραγματοποιούσε τις συγκεκριμένες ενέργειες χωρίς να έχει λάβει την απαραίτητη εξουσιοδότηση από την οργάνωση.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν τότε, τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δεν αποδόθηκαν στη ΜΚΟ για τον σκοπό για τον οποίο είχαν ζητηθεί. Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ποια ήταν η δικαστική εξέλιξη της συγκεκριμένης μήνυσης.

Στο μικροσκόπιο και ο έρανος για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Ακόμη μία σοβαρή πτυχή της υπόθεσης αφορά τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ, η περιπέτεια της υγείας του οποίου είχε συγκινήσει ολόκληρη την Ελλάδα.

Για τη νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό απαιτούνταν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την επίσημη προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων είχε αναλάβει το σωματείο MDA Hellas, το οποίο υποστηρίζει ανθρώπους με νευρομυϊκές παθήσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι ερευνώμενοι φέρονται να επιχείρησαν να συγκεντρώσουν δωρεές χρησιμοποιώντας και την υπόθεση του μικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ.

Ειδικότερα, πολίτες φέρεται να καλούνταν να καταθέσουν χρήματα στο σωματείο «Παιδική Χαρά», με την αιτιολογία «Οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν τοποθετηθεί κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Οι καταγγελίες αφορούν φερόμενη προσπάθεια άντλησης δωρεών μέσω του συγκεκριμένου εράνου και δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους ότι αποσπάστηκαν χρήματα από τον επίσημο λογαριασμό της MDA Hellas.

Κουμπαράδες ακόμη και σε νυχτερινά κέντρα

Η δραστηριότητα συγκέντρωσης χρημάτων φέρεται να είχε επεκταθεί και σε χώρους διασκέδασης.

Σε νυχτερινά κέντρα όπου πραγματοποιούνταν εμφανίσεις γνωστών τραγουδιστών τοποθετούνταν κουτιά για τη συλλογή δωρεών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνώμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν την απήχηση φιλανθρωπικών δράσεων και τη συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις, προκειμένου να συγκεντρώνουν οικονομική ενίσχυση.

Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονταν τα χρήματα και στον πραγματικό προορισμό τους.

Έξι συλλήψεις και διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά την αστυνομική επιχείρηση της 30ής Οκτωβρίου, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα.

Σε βάρος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, της Βασιλικής Μανησιώτη και του αδελφού της ασκήθηκαν διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω της ΜΚΟ, καθώς και το ενδεχόμενο δωρεές οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες να χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και οι οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για δαπάνες σε πολυτελείς διαμονές και στοιχηματισμό.

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, ενώ οι κατηγορίες και οι καταγγελίες δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής των εμπλεκομένων.