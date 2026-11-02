Βαρύς είναι ο φόρος αίματος που καταγράφηκε τον Οκτώβριο στους δρόμους της Αττικής, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. Συνολικά, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 587 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 9 σοβαρά, σε 522 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε έναν μόλις μήνα.



Τα στοιχεία της Τροχαίας αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, με την υπερβολική ταχύτητα και την αμελή οδήγηση να παραμένουν οι βασικές αιτίες. Η ΕΛ.ΑΣ. εντείνει τους ελέγχους για την πρόληψη νέων τραγωδιών.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.



Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 31.812 παραβάσεις από τις οποίες 251 σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: